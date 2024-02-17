Orçun İynemli’nin eşi yeniden savcılığa başvurdu!

Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’den de şikayetçi olan Eda İynemli ilk kez konuştu.
Eda İynemli, kocası Orçun İynemli’nin kendisini dövüşüne eşinin ailesinin şahit olduğunu ancak sessiz kaldığını ileri sürdü.
Yeni Asır’ın haberine göre, Eda İynemli, “Orçun bana şiddet uyguladığında ablası Yeşim İynemli’de oradaydı. Ablası olanlara şahittir. Orçun beni tokatladığında yere düştüm, ablası fenalaşmış bunu görünce. Orçun beni yerde tekmelemeye başladı. Acımasızca vuruyordu. Onun bu darbeleri sebebiyle kulak zarım delindi. 1,5 ay duyu kaybı yaşadım. Orçun’un tüm ailesi onun şiddetine göz yumdu. Hepsi sessiz kaldı. Duygularımı kullandı, tedavi olacağına inandım. Darp şikayetimi geri çektim ama sonra yine değişti. Hukuk mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Hatta daha fazla konuşursam ailece toplum içine çıkamazlar.” dedi.