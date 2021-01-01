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AK Parti’de Erdoğan Bayraktar Krizi !

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AK Parti’de Erdoğan Bayraktar Krizi !
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15 Eylül 2021 - 12:49
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Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, “Dosyamda ne varsa doğrudur” sözleri hakkında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’dan sert bir çıkış geldi.

AKP hükümetinin 17-25 Aralık soruşturmalarında adı gündeme gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “İtiraf” olarak yorumlanan sözlerinin ardından AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan AKP’li Fakıbaba, isim vermden bütün siyasetçilerin hesap vermeleri gerektiğine dikkat çekti.

Fakıbaba, “Bütün siyasetçiler elbette dürüst, adaletli, demokrat olmalı, hakka ve hukuka riayet ederek halkımıza her zaman hesap verebilmelidir. Bütün bürokratlar da aynı şekilde bu değerlere bağlı olmalı ve hesap vermeleri gerektiğini unutmamalıdır.” dedi.

 

“DOSYAMDA NE VARSA DOĞRUDUR” DEMİŞTİ

Fakıbaba’nın “Hesap vermeleri gerektiği unutulmamamlıdır” çıkışı ise akıllara eski bakan Erdoğan Bayraktar’ın açıklamalarını getirdi.

17-25 Aralık soruşturmaları üzerine konuşan Bayraktar, “Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” demişti. Bayraktar’ın açıklamaları sonrasında AKP içerisinde de kriz çıkmıştı.

 

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