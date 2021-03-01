AKP’nin Vakıflara Verdiği Taşınmazlar Ortaya Çıktı !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) önceki dönem protokol ve tahsislerle AKP’ye yakınlığıyla bilinen vakıf ve derneklere verdiği taşınmazların tam listesi ortaya çıktı. Listenin başını TÜRGEV ve TÜGVA ile Ensar çekiyor.

İBB 2015 – 2019 arası tam 38 taşınmazı kiralama veya tahsis yoluyla söz konusu dernek ve vakıflara vermiş, Liste incelendiğinde taşınmazların çoğunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu, kızı Esra Albayrak’ın ise yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), yine Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda yer aldığı TÜGVA ve Karaman’daki çocuk taciziyle duyulan ENSAR Vakfı’na verildiği görülüyor.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Bazı taşınmazlar kiralama sözleşmeleri feshedilmesine karşın hâlâ boşaltılmadı. İBB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dernek ve vakıflara tahsis edilen taşınmazların tam listesi ve güncel durumları şöyle:

TÜRGEV:

– Mecidiyeköy, Dereboyu Caddesi’ndeki yurt binası için İBB 23 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı. Bina İBB’ye teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

– Avcılar, Gümüşpala Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 23 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı. 24 Aralık 2019 günü Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’ne teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor.

– Şişli, Darülaceze Caddesi’ndeki yurt binası için İBB 23 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı.10 Temmuz 2020’de teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor.

– Fatih, Balabanağa Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 23 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı. 30 Aralık 2019’da teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor.

TÜGVA:

– Sarıyer, Ferahevler Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020’de teslim edildi.

– Büyükçekmece, 19 Mayıs Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 17 Ağustos 2020’de teslim edildi.

– Avcılar, Denizköşkler Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020’de teslim edildi.

– Silivri, Pirimehmetpaşa Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 07 Mayıs 2020’de teslim edildi.

– Beşiktaş, Muradiye Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020’de teslim edildi.

– Bakırköy, Kartaltepe Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 12 Ağustos 2020’de teslim edildi.

– Şişli, Fulya Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020’de teslim edildi.

– Kadıköy, Hasanpaşa Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020’de teslim edildi.

– Çatalca, Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 15 Temmuz 2020’de teslim edildi.

– Beylikdüzü, Barış Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 1 Ağustos 2020’de teslim edildi.

– Üsküdar, Ahmediye Mahallesi’ndeki temsilcilik binası için 3 Mart 2020’de fesih bildirimi yapıldı, bina boşaltılmadı.

– Sarıyer, Maslak Mahallesi’ndeki temsilcilik binası 13 Eylül 2019’da teslim edildi.

ENSAR VAKFI:

– Ataşehir, İnönü Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

– Çatalca, Kaleiçi Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

– Avcılar, Üniversite Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı. Boşaltılan bina İBB yurt binası olarak yeniden kiralandı. Hukuki süreç devam ediyor.

– Ataşehir, İnönü Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina 30 Kasım 2019’da teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor.

– Kartal, Cevizli Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

– Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina 8 Kasım 2019’da teslim edildi. Hukuki süreç devam ediyor.

– Maltepe, Çınar Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı.

AZİZ MAHMUT HÜDAYİ VAKFI:

– Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

– Kadıköy, Merdivenköy Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

– Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

– Üsküdar, Kısıklı Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

– Üsküdar, Küçük Çamlıca Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

– Üsküdar, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi. Hukuki süreç devam ediyor.

ASİTANE DERNEĞİ:

– Fatih, Hatice Sultan Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı, bina 30 Kasım 2019’da teslim edildi.

DARU’L FÜNUN İLAHİYAT VAKFI:

– Fatih, Kalkandere Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 22 Ağustos 2019’da fesih bildirimi yaptı. Bina boşaltıldı, Sağlık Hıfsıhsıhha Müdürlüğü’nün talebi üzerine yeniden kiralandı.

İSTANBUL ENDERUN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI:

– Kaba Halil Medresesi’nde Vakıflar’dan kiralanan tanıtım ofisi, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne tahsis edildi.

İLİM YAYMA VAKFI:

– Eyüp, Silahtarağa Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB 3 Mart 2020’de fesih bildirimi yaptı, bina teslim edilmedi.

ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ:

– Fatih, Sultanahmet Mahallesi’ndeki merkez binası için İBB 3 Mart 2020’de fesih bildirimi yaptı. Bina teslim alındı, İETT hizmetlerinde kullanılmak üzere İETT Genel Müdürlüğü’ne tahsisi için İBB Meclisi’ne yazı yazıldı.

İBB kendi mülkiyetinde olan bazı taşınmazları da tahsis etti

AKP yönetimindeki İBB, kendi mülkiyetinde olan bazı taşınmazları da vakıf ve derneklere tahsis etti.

– Pendik, Şeyhli Mahallesi’ndeki taşınmaz, 7 Kasım 2018’de İlim Yayma Vakfı’na tahsis edildi. Tahsis süresi 2043’te son bulacak.

– Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi’ndeki taşınmaz, 2 Nisan 2019’da Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne tahsis edildi. Tahsis süresi, 2029’da son bulacak.

– Pendik, Dolayoba Mahallesi’ndeki taşınmaz, 17 Eylül 2014’te İlim Yayma Cemiyeti ’ne bedelsiz tahsis edildi. Tahsis süresi 2039’da sona erecek.

– Fatih, Kariye Mahallesi’ndeki taşınmaz, 12 Aralık 2018’de TÜGVA’ya tahsis edildi. Tahsis süresi 2043’te son bulacak.