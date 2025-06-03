DEM Parti’nin Yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan Oldu

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından DEM Parti, Van Milletvekili Pervin Buldan’ı Meclis Başkanvekili olarak seçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) DEM Parti grubunu temsil edecek yeni Meclis Başkanvekili belli oldu. DEM Parti, kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in yerine Pervin Buldan’ı seçti. Parti Grup Toplantısında Belirlendi DEM Parti milletvekilleri, parti genel merkezinde kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, TBMM Başkanvekilliği görevine Van Milletvekili ve aynı zamanda İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan oy birliğiyle seçildi.Parti tarafından yapılan açıklamada, “Bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı. Pervin Buldan’ın İsmi Meclis’e Bildirilecek DEM Parti’nin Pervin Buldan’ı Meclis Başkanvekilliği görevine resmi olarak bildirmesi bekleniyor. TBMM’ye yapılacak başvurunun ardından Buldan’ın görevi resmen başlayacak. Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs’ta Vefat Etmişti DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 18 gün süren tedaviye rağmen, 3 Mayıs 2025’te hayatını kaybetmişti. Önder, İstanbul’da Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.