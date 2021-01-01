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Özcan Deniz’in Aylık Geliri Şaşırttı !

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Özcan Deniz’in Aylık Geliri Şaşırttı !
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15 Eylül 2021 - 12:00
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Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği gerekçesiyle ‘yaralama’ suçundan dava açılmıştı. Deniz, hakim karşısında ilk savunmasını gerçekleştirdi.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü. Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, “zincirleme şekilde kasten yaralama”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, “konut dokunulmazlığının ihlali”, “zincirleme şekilde yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından şikayetçi olmuştu.
Feyza Aktan’ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan’ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Davanın ilk celsesi bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya taraflar katılım sağladı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın vekilleri davanın basına kapalı bir şekilde devam etmesi talebinde bulundu. Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu söyleyen Deniz, aylık gelirinin ise 20 bin TL olduğunu kaydetti. Mahkeme hakimi, dosyanın içerisindeki bilgilerin daha önceden basına yansıdığı gerekçesiyle taleplerin reddine karar verdi.
Özcan Deniz hakim karşısında savunmasını gerçekleştirdi. Özcan Deniz, “Daha önce savcılıkta savunmamı yapmıştım aynı şekilde tekrar ediyorum. Şiddet iddialarını reddediyorum. Müşteki ile boşanma sürecinde olduğumuz için bu iddiaların başka bir amacı olduğunu ortaya koyuyor. Aramızda velayet davası vardır. Beni zor duruma düşürmek için bu iddialarda bulunuyor. Eğer gerekli görülürse müştekinin de reddetmeyeceği tanıkları dinlenmesi için getirebilirim” dedi.
Savunmasına devam eden Deniz “Almanya’da kapıyı çalıp çocuğu aldığım doğru ama herhangi bir darp olayında bulunmadım. Göcek’te yaşanan olay ise annesi ile hararetli bir şekilde tartışıyordu. Annesi karşı pencere tava fırlattı. Bende annesini korudum. Bahsi geçen rapor ise döndükten bir gün sonra Sarıyer’de alınmış bir raporla tehdit edilmeye başlandım. Belirtmek isterim ki davacı sinirlendiğinde kendisine zarar veren birisi muhtemelen yine kendisine zarar verdikten sonra aldığı bir rapordur. Aleyhime hususları kabul etmiyorum” diyerek sonlandırdı.
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