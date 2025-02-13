AJDA PEKKAN KOMŞULARIYLA MAHKEMELİK OLDU!

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, Bodrum’daki lüks villasında başlattığı tadilat nedeniyle komşularıyla karşı karşıya geldi. Ünlü sanatçının uzun süredir devam eden yenileme çalışmaları, site sakinleri tarafından şikâyet konusu oldu. Gürültü ve kamyon trafiğinden rahatsız olan komşular, konuyu mahkemeye taşıdı.

BODRUM’DA TADİLAT GERGİNLİĞİ

Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıl Bodrum’da bulunan dört katlı villasında kapsamlı bir tadilat süreci başlattı. Lüks dekorasyon ve yenileme çalışmaları için büyük bir ekip görevlendirildi. Ancak, çalışmaların uzaması ve yoğun inşaat trafiği, site yönetiminin tepkisini çekti.

Komşular, her gün gelen kamyonlar, yüksek sesli inşaat çalışmaları ve uzayan süreç nedeniyle rahatsızlık duyduklarını belirtti. Site yönetimi, yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi için hukuki yollara başvurdu ve Ajda Pekkan’a dava açtı.

AJDA PEKKAN DURUMDAN RAHATSIZ

Ünlü sanatçının da yaşanan bu süreçten rahatsız olduğu ve konunun çözülmesi için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Ancak komşular, tadilatın hızlandırılmasını ve gürültü kirliliğinin en aza indirilmesini talep ediyor.

MAHKEME SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Ajda Pekkan’a açılan davanın, Bodrum’daki mahkemelerde görüleceği belirtiliyor. Site yönetiminin, tadilat sürecinin sınırlandırılması veya tamamen durdurulması yönünde talepte bulunabileceği ifade ediliyor.

Bu gelişmeler, ünlü sanatçının özel hayatında karşılaştığı hukuki sorunlardan biri olarak gündeme geldi. Mahkeme sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

Kaynak: https://www.medyaradar.net