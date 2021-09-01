Seda Sayan’dan İddialara Yanıt

Uçankuş TV’deki Hayatın İçinden programına katılan sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Seda Sayan’ın özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan ve kendini son zamanlarda işine veren Seda Sayan, yeni bir aşka yelken açtı. Kalaycıoğlu, şimdilerde Star TV’de program yapan Sayan’ın organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladığını iddia etti.

Daha önce de kendisinden yaşça küçük kişilerle birlikte olan 58 yaşındaki Seda Sayan’ın Çağlayan ile de arasında 15 yaş fark var.

43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.

“AŞK YAŞAMIYORUZ, KONSERİNDE SAHNE ALACAĞIM”

Ortaya atılan aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken, Seda Sayan cephesinden flaş bir açıklama geldi. Snob Magazin’e açıklamalarda bulunan başarılı sanatçı, Çağlayan’la aşk yaşamadığını belirtti. Sayan, organizatörün bir konserinde sadece sahne alacağını söyledi.