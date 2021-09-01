Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Seda Sayan’dan İddialara Yanıt

Seda Sayan’dan İddialara Yanıt
4 views
02 Ekim 2021 - 11:00

Seda Sayan’ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Uçankuş TV’deki Hayatın İçinden programına katılan sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Seda Sayan’ın özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan ve kendini son zamanlarda işine veren Seda Sayan, yeni bir aşka yelken açtı. Kalaycıoğlu, şimdilerde Star TV’de program yapan Sayan’ın organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladığını iddia etti.

Daha önce de kendisinden yaşça küçük kişilerle birlikte olan 58 yaşındaki Seda Sayan’ın Çağlayan ile de arasında 15 yaş fark var.

43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.

“AŞK YAŞAMIYORUZ, KONSERİNDE SAHNE ALACAĞIM”

Ortaya atılan aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken, Seda Sayan cephesinden flaş bir açıklama geldi. Snob Magazin’e açıklamalarda bulunan başarılı sanatçı, Çağlayan’la aşk yaşamadığını belirtti. Sayan, organizatörün bir konserinde sadece sahne alacağını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cenk Eren, Okan Bayülgen’i Topa Tuttu !Cenk Eren, Okan Bayülgen’i Topa Tuttu !
Eski Dostuna Sitem EttiEski Dostuna Sitem Etti
Ceylan Çapa Fotoşopu AbarttıCeylan Çapa Fotoşopu Abarttı
İşte Doğalgazda Tasarruf Reçetesiİşte Doğalgazda Tasarruf Reçetesi
Olympiakos Başkanı Saçmalaya Devam Ediyor !Olympiakos Başkanı Saçmalaya Devam Ediyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni Seçim Yasası’nda Dikkat Çeken Değişiklikler!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seda Sayan’dan İddialara Yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meryem Uzerli’den Bomba Açıklamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cenk Eren, Okan Bayülgen’i Topa Tuttu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Dostuna Sitem Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ceylan Çapa Fotoşopu Abarttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte Doğalgazda Tasarruf Reçetesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Olympiakos Başkanı Saçmalaya Devam Ediyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
3 Kente Yeni Vali Atandı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Jeff Bezos Ne Zaman Uzaya Çıkacak ?
SON DAKİKA HABERLERİ
Seda Sayan’dan İddialara YanıtEkim 2, 2021-11:00 am
Meryem Uzerli’den Bomba AçıklamalarEkim 2, 2021-10:50 am
Cenk Eren, Okan Bayülgen’i Topa Tuttu !Ekim 2, 2021-10:38 am
Eski Dostuna Sitem EttiEkim 2, 2021-10:25 am
Ceylan Çapa Fotoşopu AbarttıEkim 2, 2021-10:09 am
İşte Doğalgazda Tasarruf ReçetesiEkim 2, 2021-9:51 am
Olympiakos Başkanı Saçmalaya Devam Ediyor !Ekim 2, 2021-9:42 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !