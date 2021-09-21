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Hulk, Eski Eşinin Yeğeninden Çocuk Sahibi Olacak

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Hulk, Eski Eşinin Yeğeninden Çocuk Sahibi Olacak
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21 Eylül 2021 - 11:43
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Adı son dönemde Süper Lig ekipleriyle anılan Brezilyalı futbolcu Hulk, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak - Sayfa 1

Brezilyalı ünlü futbolcu Hulk, 2019 yılında 12 yıllık eşi Iran Souza ile ayrılmış ve eski eşinin yeğeni Camila Angelo ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak - Sayfa 2

Hulk, eski eşi Iran Souza’nın yeğeni Camila Angelo ile çocuk sahibi olacaklarını açıkladı.

Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak - Sayfa 3

Yıldız futbolcu açıklamasında, “Bugün hayatımda 4. kez bebek sahibi olacağımı sizlere açıklamak ve Tanrı’ya şükranlarımı sunmak istiyorum. Kalbim mutlulukla dolu. Şimdiden seni dört gözle bekliyoruz. Ne olursa olsun seni çok seveceğiz. Sağlıklı gel.” ifadelerini kullandı.

Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak - Sayfa 4

Hulk’un eski eşi Iran Souza’dan 3 çocuğu bulunuyor.

Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak - Sayfa 5

Hulk, eski eşi Iran Souza’nın yeğeniyle ilişkisi ortaya çıktıktan sonra oluşan tartışmalara yanıt vermiş ve Souza ile evliyken yeğeniyle bir ilişkisi olmadığını, arkadaşlığın daha sonradan aşka dönüştüğünü söylemişti.

Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak - Sayfa 6

35 yaşındaki futbolcu, “Iran Souza ile kağıt üzerinde evli gibiydik. Onu defalarca kez aldattım. O da Hulk soyadına sahip olmaktan mutluydu. Evlilik içerisinde iki yalnız hayat yaşıyorduk ve sonunda bu evliliği bitirme kararı aldık. Camila ile iyi bir arkadaşlığımız vardı ve boşandıktan sonra bu arkadaşlık aşka dönüştü.” ifadelerini kullanmıştı.

Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak - Sayfa 7
Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak - Sayfa 8
Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak - Sayfa 9
Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak - Sayfa 10
Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak - Sayfa 11
Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak - Sayfa 12
Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak - Sayfa 13
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