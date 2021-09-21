Hulk, Eski Eşinin Yeğeninden Çocuk Sahibi Olacak

35 yaşındaki futbolcu, “Iran Souza ile kağıt üzerinde evli gibiydik. Onu defalarca kez aldattım. O da Hulk soyadına sahip olmaktan mutluydu. Evlilik içerisinde iki yalnız hayat yaşıyorduk ve sonunda bu evliliği bitirme kararı aldık. Camila ile iyi bir arkadaşlığımız vardı ve boşandıktan sonra bu arkadaşlık aşka dönüştü.” ifadelerini kullanmıştı.