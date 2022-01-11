Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu’nun babasından veto
Ünlü güzel Defne Samyeli’nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu, Hakan Sabancı ile anılıyordu. İddiaya göre Talu’nun babası Eren Talu kızına, ‘Dikkatli ol’ uyarısında bulundu ve Talu ile Hakan Sabancı aşkı bu yüzden bitti.
Sosyetik playboy Hakan Sabancı ile Derin Talu’nun geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğrafları ortaya çıkmış ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti.
Hatta gittikleri mekanda samimi şekilde eğlenirken bir anda öpüştüklerini bile görenler olmuştu.
Babadan veto
Takvim’den Ufuk Özcan’ın iddiasına göre; geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı bir mekanda yabancı bir güzelle görüştü ve mekandan birlikte ayrıldı.
İddiaya göre; Sabancı ve Talu aşkının bitme sebebi ise Talu’nun babası Eren Talu.
Ünlü mimar, küçük kızını uyararak gece hayatındaki arkadaşlarına dikkat etmesini söyledi.
Bu uyarının ardından ikilinin ilişkisi uzun sürmedi.