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Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu’nun babasından veto

Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu’nun babasından veto
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31 Ocak 2022 - 13:22

Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu’nun babasından veto

Ünlü güzel Defne Samyeli’nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu, Hakan Sabancı ile anılıyordu. İddiaya göre Talu’nun babası Eren Talu kızına, ‘Dikkatli ol’ uyarısında bulundu ve Talu ile Hakan Sabancı aşkı bu yüzden bitti.

Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 1

Sosyetik playboy Hakan Sabancı ile Derin Talu’nun geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğrafları ortaya çıkmış ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 2

Hatta gittikleri mekanda samimi şekilde eğlenirken bir anda öpüştüklerini bile görenler olmuştu.

Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 3

Babadan veto

Takvim’den Ufuk Özcan’ın iddiasına göre; geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı bir mekanda yabancı bir güzelle görüştü ve mekandan birlikte ayrıldı.

Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 4

İddiaya göre; Sabancı ve Talu aşkının bitme sebebi ise Talu’nun babası Eren Talu.

Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 5

Ünlü mimar, küçük kızını uyararak gece hayatındaki arkadaşlarına dikkat etmesini söyledi.

Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 6

Bu uyarının ardından ikilinin ilişkisi uzun sürmedi.

Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 7
Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 8
Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 9
Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 10
Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 11
Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 12

Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 13

Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu'nun babasından veto - Sayfa 14

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