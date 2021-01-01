Ahmet Hakan’dan Tanju Özcan’a Cevap

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Ahmet Hakan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yazısına cevap verdi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın dünkü yazısına istinaden söylediği, “Madem Taliban’dan korkmuyorsun, al evine üç Taliban teröristini, grupça selfie çekip Aleyna Tilki dinlersiniz” ifadesine bugünkü yazısında yanıt verdi. “Benimle uğraşacağına şu sorulara cevap ver Tanju” diyen Hakan, Bolu Belediye Başkanı’na 4 soru yöneltti.

Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye’nin gündelik hayatı, dini yaşamı, çoğulcu yapısı, özgürlük ortamı karşısında… Taliban’ın baskıcı, müdahaleci, tek tipçi gündelik hayatının hiç şansı yoktur. Bunu vurgulamayı amaçlayan bir yazı yazdım dün. “Taliban bizden korksun, biz Taliban’dan niye korkalım ki” diye de başlık attım. Bolu’nun müptezelliği tescilli Belediye Başkanı Tanju Özcan, benim bu yazımın başlığının altına şu yorumu yaptı sosyal medyada:

“Duayen gazeteci Ahmet Hakan 🙂 Madem Taliban’dan korkmuyorsun, al evine üç Taliban teröristini, grupça selfie çekip Aleyna Tilki dinlersiniz. Ya da o kadar cesursan sen git Kabil’e yerleş. Taliban senden korksun civanım delikanlım.”

Bu yorumunu okuduktan sonra Tanju için söyleyeceklerim şunlardır:

Tanju! Sen bırak Taliban’ı, korkmayı, Aleyna Tilki’yi falan da… Söyle bakalım:

– Tüp bebek için senden yardım isteyen kadına karşı sergilediğin o ahlaksız tutum nedeniyle niye özür dilemiyorsun?

-Yaptığını marifet gibi anlatma müptezelliğin için niye en küçük bir nedamet göstermiyorsun?

– Yoksa her faşist gibi sen de özür dilersen küçüleceğini, yenilmiş olacağını mı varsayıyorsun?

– Partinin bile sahip çıkmadığı yaklaşımınla ilgili niye “Yaptık bir adilik, bir daha olmayacak, söz” falan demiyorsun, diyemiyorsun?

Bırak benimle uğraşmayı da sen bu sorulara cevap ver Tanju.