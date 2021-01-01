Çin’den Ezber Bozan Aşı Kararı

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Son dönemde varyantları ile adını duyuran koronavirüs için Çin’den flaş bir karar geldi.

Dünya iki yıldır koronavirüsün pençesinde… İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen virüs son dönemde varyantları ile gündemde.

Baskın tür haline gelen Delta ile dünya genelindeki vaka sayılarında artış yaşanırken, Mu varyantının aşıları etkisiz bırakabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bilim dünyası ‘varyantlar sonrası yeni bir aşıya ihtiyaç var mı’ sorusunun cevabını ararken Çin’den flaş bir adım geldi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Çin merkezli Sinopharm yeni koronavirüs varyantlarına karşı mRNA tabanlı aşı geliştirdiklerini duyurdu.

Çin Ulusal Biotec Grubundan bir yetkili, Çin Merkez Televizyonu’na verdiği bir röportajda, Sinopharm’ın halihazırda iki inaktive, bir mRNA aşısı ve bir rekombinant olmak üzere dört aşı geliştirdiğini söyledi.

Söz konusu açıklamada ‘Çin Ulusal Biotec Grubu, karmaşık bilimsel ve teknik sorunlara sürekli çözümler arıyor. Mutasyona uğramış Kovid-19 suşlarına karşı ikinci nesil aşının araştırılması ve geliştirilmesi iyi sonuçlar verdi’ ifadelerine yer verildi.

mRNA aşısının yeni Kovid-19 varyantlarıyla savaşmayı amaçladığını vurgulayan yetkili, aşının mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürüleceğini belirtti.

Çin, Sinopharm ve Sinovac’ın geliştirdiği 2 milyar dozdan fazla çoğu inaktif olan aşı üretimi gerçekleştirmişti.

Türkiye’de de kullanılan Sinovac aşısının (iki doz) etkinlik oranları ise yüzde 83 olarak açıklanmıştı.