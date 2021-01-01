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Final Sezonu Gündem Yarattı

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Final Sezonu Gündem Yarattı
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04 Eylül 2021 - 11:44
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Netflix’te her sezonu ile gündem yaratan İspanyol dizi La Casa de Papel’in final bölümleri izleyiciyle buluştu.

İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen fenomen dizi La Casa de Papel, final sezonunun ilk 5 bölümü bugün yayınlandı. Dizinin yeni bölümlerini aylardır büyük bir merakla bekleyen sosyal medya kullanıcılar Twitter’da binlerce paylaşım yaptı. Dizinin adı Twitter’da trend listesine yerleşti.

15 DAKİKALIK VİDEO 2,9 MİLYON İZLENDİ

İlk sezonu 2017 yılında yayınlanan ve ilk sezonunun ardından büyük bir popülerliğe kavuşan La Casa de Papel’in 5. sezonundan 15 dakikalık bir video da paylaşıldı. Kısa sürede YouTube’da trendler sıralamasına giren video, 2,9 milyondan fazla izlendi.

Toplam 10 bölümden oluşan La Casa de Papel’in ikinci kısmı ise 3 Aralık 2021’de izleyiciyle buluşacak.

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