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Ağustos ayı sanayi üretimi açıklandı

Ağustos ayı sanayi üretimi açıklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2024 - 10:25

TÜİK’in bildirdiği sanayi üretimi ağustos ayında, yıllık yüzde 5,3 ve aylık yüzde1,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı sanayi üretim verilerini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde1,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,6 AZALDI

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

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