AFRA SARAÇOĞLU’NUN MAKYAJSIZ HALİ OLAY OLDU!

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran oyuncu Afra Saraçoğlu, bu kez makyajsız haliyle gündeme geldi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan oyuncu, doğallığıyla öne çıkarken, paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

JETLAG PAYLAŞIMIYLA DOĞALLIĞINI ORTAYA KOYDU

Sosyal medya platformlarında aktif olan Saraçoğlu, son paylaşımında jetlag olduğunu belirterek doğal halini paylaştı. Ünlü oyuncunun makyajsız hali, takipçileri tarafından takdirle karşılandı. “Her hali güzel”, “Doğal güzelmiş”, “Makyajsız bile ışıldıyor” gibi yorumlar kısa sürede trend oldu.

MAKYAJSIZ HALİYLE GÜNDEMDE

Afra Saraçoğlu’nun sade ve makyajsız paylaşımı, özellikle güzellik standartlarının tartışıldığı sosyal medya ortamında övgüyle karşılandı. Takipçileri, genç oyuncunun doğal güzelliğini cesurca göstermesini takdir etti.

YALI ÇAPKINI DİZİSİYLE PARLAMIŞTI

Star TV’nin sevilen yapımı Yalı Çapkını dizisi, geçtiğimiz günlerde final yaptı. Dizide üç sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

1997 doğumlu olan Afra Saraçoğlu, oyunculuğa 2016 yılında Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı “İkinci Şans” filmiyle adım attı. Annesinin Saraçoğlu’nun fotoğrafını Özcan Deniz’e göndermesiyle başlayan kariyer yolculuğu, onu Türkiye’nin en popüler genç oyuncularından biri haline getirdi.

Kaynak:https://www.medyaradar.net