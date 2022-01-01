Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajını sosyal medyadan paylaşınca herkes şaştı kaldı. Melisa Döngel saçlarını sarı yaptı. Döngel’in takipçilerinden oyuncuya “Yapma bunu kendine ya yapma işte” yorumları yağdı.
Melisa Döngel yeni imajıyla sosyal medyaya adeta damga vurdu.
Bir süredir ‘Aşk Mantık İntikam’ dizisinden ayrılacağı konuşulan Melisa Döngel’i görenler epey şaşırdı.
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajını hayranlarıyla paylaştı.
Saçlarını sarı yapan Döngel’i gören hayranları oyuncuya yorum yağdırdı.
Küçük bir kısım takipçi Döngel’e “Yakışmış” dese de oyuncunun hayranlarının çoğu bu imajı beğenmedi.
Melisa Döngel’e gelen yorumların bazıları şöyleydi:
Yapma bunu kendine ya yapma işte
Saçların üzdü
Aşkım yakıştıramadım ya eski hali daha güzeldi bence
Boyamadım de
Saçlar olmamış be güzel kızım
Yapmadın bunu di mi?