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Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’
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24 Ocak 2022 - 13:02

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajını sosyal medyadan paylaşınca herkes şaştı kaldı. Melisa Döngel saçlarını sarı yaptı. Döngel’in takipçilerinden oyuncuya “Yapma bunu kendine ya yapma işte” yorumları yağdı.

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 1

Melisa Döngel yeni imajıyla sosyal medyaya adeta damga vurdu.

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 2

Bir süredir ‘Aşk Mantık İntikam’ dizisinden ayrılacağı konuşulan Melisa Döngel’i görenler epey şaşırdı.

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 3

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajını hayranlarıyla paylaştı.

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 4

Saçlarını sarı yapan Döngel’i gören hayranları oyuncuya yorum yağdırdı.

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 5

Küçük bir kısım takipçi Döngel’e “Yakışmış” dese de oyuncunun hayranlarının çoğu bu imajı beğenmedi.

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 6

Melisa Döngel’e gelen yorumların bazıları şöyleydi:

Yapma bunu kendine ya yapma işte

Saçların üzdü

Aşkım yakıştıramadım ya eski hali daha güzeldi bence

Boyamadım de

Saçlar olmamış be güzel kızım

Yapmadın bunu di mi?

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 7
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 8
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 9
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 10
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 11
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 12
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 13
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 14
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 15
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 16

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 17

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel yeni imajı ile şoke etti! ‘Yapma bunu kendine…’ - Sayfa 21

 

 

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