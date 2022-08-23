Bennu Gerede’den çok konuşulacak cinsellik açıklaması

Survivor yarışmasındaki performansıyla adından söz ettiren Bennu Gerede 2019’da yazdığı ilk kitabı ‘Ben Ben Nü’ ile büyük ses getirmişti. Gerede’den çok konuşulacak cinsellik açıklaması geldi.
Dört çocuk annesi Bennu Gerede (51) katıldığı Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınmıştı. ‘Ben Ben Nü’den sonra İkinci kitabı ‘Bilinçsiz Aşklar’ı kaleme almaya başlayan Bennu Gerede cesur açıklamalarda bulundu.
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Nisan ayında cinsel hayatını rafa aldığını söyleyen Gerede, bir nevi detoks uyguladığını açıklamıştı. Gerede’den yine çok konuşulacak cinsellik açıklaması geldi.
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Gerede yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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Bir kadın istediği kişi ile sevişebilmeli. Yargılanmadan, damgalanmadan. Toplumun baskısı ile bu duyguları elimizden aldılar.
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Arzulamak ve arzulanmaktan çekinmeyin. Sevişmek hem bir ihtiyaç hem de hayattaki en güçlü birleşim anı. Ölüm ve yaşam arasındaki çok ince bir çizgi” dedi.
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