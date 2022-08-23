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Bennu Gerede’den çok konuşulacak cinsellik açıklaması

Bennu Gerede’den çok konuşulacak cinsellik açıklaması
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23 Ağustos 2022 - 13:21

Survivor yarışmasındaki performansıyla adından söz ettiren Bennu Gerede 2019’da yazdığı ilk kitabı ‘Ben Ben Nü’ ile büyük ses getirmişti. Gerede’den çok konuşulacak cinsellik açıklaması geldi.

Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması - Sayfa 1

Dört çocuk annesi Bennu Gerede (51) katıldığı Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınmıştı. ‘Ben Ben Nü’den sonra İkinci kitabı ‘Bilinçsiz Aşklar’ı kaleme almaya başlayan Bennu Gerede cesur açıklamalarda bulundu.

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Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması - Sayfa 2

Nisan ayında cinsel hayatını rafa aldığını söyleyen Gerede, bir nevi detoks uyguladığını açıklamıştı. Gerede’den yine çok konuşulacak cinsellik açıklaması geldi.

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Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması - Sayfa 3

Gerede yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

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Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması - Sayfa 4

 Bir kadın istediği kişi ile sevişebilmeli. Yargılanmadan, damgalanmadan. Toplumun baskısı ile bu duyguları elimizden aldılar.

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Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması - Sayfa 5

Arzulamak ve arzulanmaktan çekinmeyin. Sevişmek hem bir ihtiyaç hem de hayattaki en güçlü birleşim anı. Ölüm ve yaşam arasındaki çok ince bir çizgi” dedi.

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Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması - Sayfa 6

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Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması - Sayfa 7

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Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması - Sayfa 8

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Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması - Sayfa 9

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Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması - Sayfa 10

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Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması - Sayfa 11

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Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması - Sayfa 12

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Bennu Gerede'den çok konuşulacak cinsellik açıklaması - Sayfa 13

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