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İzlenme rekoru kıran Bergen’de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu…

İzlenme rekoru kıran Bergen’de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu…
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07 Haziran 2022 - 13:15

Son zamanların gişe rekortmeni olan, başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Bergen filminde satış krizi çıktı. Yapımcının fiyat artımına gitmesiyle, Disney bütün kapıları kapattı. Sonrasında ise başka bir platformla anlaşmaya gidildi.

İzlenme rekoru kıran Bergen'de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu… - Sayfa 1

Son zamanların gişe rekortmeni olan, arabesk şarkıcısı Bergen’in ayakta kalma mücadelesini anlatan film, 1989 yılından beri bütün zamanların en çok izlenen 8. filmi olmuştu. Vizyonda büyük başarı yakalayan Bergen’de satış krizi çıktı.

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İzlenme rekoru kıran Bergen'de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu… - Sayfa 2

PROJENİN YAPIMCISI PRENSİPTE ANLAŞTI…

tv100’de yer alan habere göre Bergen filminde projenin yapımcısı Orchestra Content, filmi Disney Plus’a 800 bin dolara (13 milyon TL) satmak için prensipte anlaştı.

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İzlenme rekoru kıran Bergen'de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu… - Sayfa 3

YAPIMCI FİYAT ARTIRIMINA GİTTİ…

Kulislerde kulaktan kulağa yayılan söylentilere göre sıra sözleşmeye geldiğinde yapımcı fiyat artırımına gitti ve ücreti 1.7 milyon dolara çıkardı.

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İzlenme rekoru kıran Bergen'de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu… - Sayfa 4

BÜTÜN KAPILARI KAPATMIŞ OLDU…

İddiaya göre bu şart Disney’in yapımcıya bütün kapıları kapatmasına neden oldu.

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İzlenme rekoru kıran Bergen'de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu… - Sayfa 5

BERGEN FİLMİ AMAZON’A SATILDI MI?

Son gelen haberler ise Bergen filminin 1,5 milyon dolara (Takriben 25 milyon TL) Amazon’a satıldığı yönünde…

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İzlenme rekoru kıran Bergen'de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu… - Sayfa 6

İŞTE BERGEN FİLMİNİN HASILATI…

“Bergen” filmi pandemi sonrası bitti denilen sinema sektörünü canlandırmış, toplam 5 milyon 461 bin 506 seyirciyi salonlara çekmiş ve 159 milyon 680 bin 276 TL hasılat elde etti.

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İzlenme rekoru kıran Bergen'de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu… - Sayfa 7

Türk Arabesk’inin unutulmayan kadın seslerinden  Bergen’in, gerçek ismiyle Belgin’in ayakta kalma mücadelesini konu alan film, geçtiğimiz mart ayında vizyona girmiş, kısa süre içerisinde başarı yakalamıştı.

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İzlenme rekoru kıran Bergen'de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu… - Sayfa 8

Bergen, 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmiş, senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt’ın kaleme almış, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisi yapmıştı.

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İzlenme rekoru kıran Bergen'de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu… - Sayfa 9

“Acıların kadını” lakaplı ünlü arabesk sanatçı Bergen’in anlatıldığı filmde başrolleri Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran paylaşmıştı.

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İzlenme rekoru kıran Bergen'de kriz çıktı! Yapımcılar fiyatı arttırdı olanlar oldu… - Sayfa 10

Tüm zamanların en çok izlenen filminde ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer almıştı.

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