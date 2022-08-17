Adli tatil ne zaman bitiyor?

Adli tatil, yargı süreciyle ilgili işlemleri olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tatil boyunca dava süreçlerine ara veriliyor. Ancak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalar görüşülüyor ve yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Peki adli tatil ne zaman başlıyor? İşte adli tatil hakkında merak edilenler…

Adli Tatil ne zaman biter sorusu, yaz aylarının ortalarına girilmesiyle birlikte araştırılan konulardan birisi oldu. Tatil boyunca nöbetçi mahkemeler ve acil nitelikli davalar görülmeye devam edilecek. Fakat bunların dışında dava süreci olan vatandaşlar, adli tatilin kaç gün süreceğini ve ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki 2022 Adli Tatil Ne Zaman başlıyor, kaç gün? Adli tatil ne zaman bitecek? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Adli tatil, Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Adli çalışanların izin dönemi olarak bilinen tatil süreci her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: “Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar.” ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDER?

Adli tatil, Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Adli çalışanların izin dönemi olarak bilinen tatil süreci her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: “Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar.” ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDER?

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.