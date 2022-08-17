Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Adli tatil ne zaman bitiyor?

Adli tatil ne zaman bitiyor?
5 views
17 Ağustos 2022 - 13:03

Adli tatil ne zaman bitiyor Yeni adli dönem için tarih belli oldu

Adli tatil, yargı süreciyle ilgili işlemleri olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tatil boyunca dava süreçlerine ara veriliyor. Ancak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalar görüşülüyor ve yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Peki adli tatil ne zaman başlıyor? İşte adli tatil hakkında merak edilenler…

Adli Tatil ne zaman biter sorusu, yaz aylarının ortalarına girilmesiyle birlikte araştırılan konulardan birisi oldu. Tatil boyunca nöbetçi mahkemeler ve acil nitelikli davalar görülmeye devam edilecek. Fakat bunların dışında dava süreci olan vatandaşlar, adli tatilin kaç gün süreceğini ve ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki 2022 Adli Tatil Ne Zaman başlıyor, kaç gün? Adli tatil ne zaman bitecek? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Adli tatil, Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Adli çalışanların izin dönemi olarak bilinen tatil süreci her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: “Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar.” ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDER?

Adli tatil, Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Adli çalışanların izin dönemi olarak bilinen tatil süreci her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: “Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar.” ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDER?

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi! Hangi ürünlerde indirim yapıldı?Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi! Hangi ürünlerde indirim yapıldı?
Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?
17 Ağustos depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu?17 Ağustos depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu?
Sosyal medya paylaşımı ile deşifre oldu… Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rus Wagner grubunun karargahını vurduSosyal medya paylaşımı ile deşifre oldu… Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rus Wagner grubunun karargahını vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmzalar Atıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İZEL-ÇELİK-ERCAN HAT-TRICK YAPTI! FENOMEN 3’LÜYLE 3’ÜNCÜ KONSER!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BEN ANLAMADIM YA SİZ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adli tatil ne zaman bitiyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aile destek paketi başvuru ekranı! E-Devlet aile destek paketi kimler alabilir?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi! Hangi ürünlerde indirim yapıldı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?
SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ’da depremAğustos 17, 2022-9:51 am
Bakan Çavuşoğlu’ndan çok sert tepki: ‘Bayrağımıza el uzatanların eli kırılır’Ağustos 16, 2022-3:22 pm
15 Ağustos Hava Durumu: Meteorolojiden 22 Şehir İçin Kuvvetli Sağanak Yağış UyarısıAğustos 15, 2022-3:34 pm
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?Ağustos 15, 2022-12:14 pm
ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır?Ağustos 15, 2022-12:07 pm
Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?Ağustos 15, 2022-12:00 pm
Ek puanlı yerleştime nedir, ne demek?Ağustos 15, 2022-11:45 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !