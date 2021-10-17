Fatih Altaylı İçin Flaş Karar

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari ve denetle kurulu bağlamında ibra edilmezken, üyelikten çıkarılan ve ceza alan isimlerle ilgili karar da sabaha karşı verildi.

Fatih Altaylı, Serdar Eder, Barış Cenk Akkaya, Bülent Kankavi, Nurhan Dayı, Serdar Dinçbaylı’nın cezaları kaldırıldı.

Kulüpte 2. Başkanlık yapan gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg TV’deki spor programında Mustafa Cengiz’i eleştirmişti. Altaylı’nın eleştirileri mahkemede gazeteci yorumu olarak değerlendirilse de, Mustafa Cengiz dönemindeki tartışmalı disiplin kurulu ünlü ismi kulüpten ihraç etmişti. Ancak sabaha karşı yapılan oylamada Fatih Altaylı’nın cezası ortadan kalktı.

Yine eski Sicil Başkanı Serdar Eder’in de cezası onanmadı. Üyeler Mustafa Cengiz döneminin disiplin kurulunu sert biçimde eleştirdi.