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İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı
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10 Mart 2022 - 16:14

Türk Hava Yolları, kışın olumsuz hava koşullarının etkilerine karşı uçuş güvenliğini sağlamak için filosundaki uçaklara buzlanmayı önleyici “de-icing” işlemi yapıyor.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 127 THY uçağına buzlanmayı önleyici işlem yapıldı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi, kış mevsiminin getirdiği olumsuz hava şartları sebebiyle uçuş güvenliğini riske atmamak adına çeşitli önlemler alıyor.

Yolcuların uçuş emniyetini ve konforlu seyahatini öncelikli hedef edinen THY, zorlu hava koşullarında performansını korumak için uçaklara iniş-kalkış öncesi ve sonrasında çeşitli işlemler yapıyor.

Bu işlemlerin en önemlileri ise “de-icing” olarak biliniyor. “Uçağı buzlanma ve soğuğun olumsuz etkilerinden korumak” olarak ifade edilen işlemlerle uçağın dış yüzeyinde bulunan buz, don ve kar, çözücü sıvı yardımıyla temizleniyor.

Yaklaşık 10 dakika süren işlemler, özellikle uçağın kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın giderilerek, uçuş emniyetini güvenli hale getirilme sürecini kapsıyor.

Bu kapsamda, bugün İstanbul Havalimanı’nda 91, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 36 olmak üzere toplam 127 uçağa “de-icing” işlemi uygulandığı öğrenildi.

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