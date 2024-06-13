MHP’li Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e tehdit: “Haddini bildirmekten çekinmeyiz”

Özel’e korkak” diyen Yalçın, “Menfur bir cinayeti istismar ederek kirli siyasetine katık ediyorsun. Birilerinin zembereklerini kuruyor, hassasiyetlerini tahrik ediyorsun. Her gün biraz daha çirkinleşiyor, çirkefleşiyorsun. Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz” ifadelerini kullandı.
“Bir siyasi parti genel başkanı gibi değil de, padişahtan kelle isteyen Celali elebaşı, bir sergerde gibi davranıyorsun” diyen Yalçın, Özel’i MHP’nin iç işlerine karışmakla suçladı; “Sen önce kendi partinin içindeki sorunları çözmeye çaba göster diye seslendi. Yalçın, “Senin partinde öyle tipler var ki gıdım gıdım altını oyarlar. Sonra bir bakmışsın ki koltuk altından gidivermiş” diye ekledi.
Semih Yalçın’ın sosyal medya hesabından “Özgür Özel’e haddini bildiren cevap” diyerek yaptığı açıklamaları şöyle:
“Özgür Özel, CHP’nin siyasi iş birlikleriyle ilgili sorularımıza cevap vermekten kaçınıp topu taca atarak aklınca seviyemize inmemekten bahsetmişsin. Sen zaten doğrudan MHP Divan üyelerini -üstelik isim zikretme cesaretini de gösteremeden- hedef alarak zaten düşük olan seviyeni iyice alçaklaştırdın. Bir siyasi parti genel başkanı gibi değil de, padişahtan kelle isteyen Celali elebaşı, bir sergerde gibi davranıyorsun. Lakin nefesini boşuna tüketiyorsun. Sahte kabadayılıkla bizi ürküteceğini sanıyorsan aldanıyorsun. İşi gücü, ülkeye yarar getirecek siyaseti bir kenara bırakıp bizimle uğraştığına göre; bizden adamakıllı korkuyor, tırsıyorsun. Tıpkı tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu sallayan korkaklara benziyorsun.
MHP’nin iç işlerine karışma hadsizliğin de cabası… Sen önce kendi partinin içindeki sorunları çözmeye çaba göster. Bize sataşıp bizimle uğraşarak Yerel Seçimlerin rüzgârında ötelenen parti içi kavgalarının üstünü örtemezsin. Senin partinde öyle tipler var ki gıdım gıdım altını oyarlar. Sonra bir bakmışsın ki koltuk altından gidivermiş.
Ama şu sıralar kapıldığın kibir ve gurur yüzünden ayağın yerden kesilmiş. Kibrin ve enaniyetin, gözünü kör etmiş. Gerçekleri göremiyorsun. Hayatta insanı mahveden üç şey vardır Özgür Özel… Bunlar; korkaklık, gurur ve öfkedir. Sende bunların üçü de var. Korkaklar; yalan, iftira ve çamuru silah olarak kullanırlar. Korkaklar; duyguları istismar eder, hassasiyetleri şeytanca kaşırlar. Üzerlerine gidince çabucak öfkelenirler. İşte sen tam da böyle birisin.
Menfur bir cinayeti istismar ederek kirli siyasetine katık ediyorsun. Birilerinin zembereklerini kuruyor, hassasiyetlerini tahrik ediyorsun. Her gün biraz daha çirkinleşiyor, çirkefleşiyorsun. Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız; sen de buyur, böyle devam et! Hodri meydan! Özgür Efendi; Şahsımı ve mesai arkadaşım İzzet Ulvi Yönter’i maksatlı olarak hedef alan hezeyanlarının, millet nezdinde karşılığı olup olmadığını da zamanla göreceksin.”
Yönter cevap verdi: Bize yönelik iddialarını ispat etmezsen namertsin
İzzet Ulvi Yönter, Özgür Özel’in sözlerine sosyal medya hesabı X’den “İddialarını ispat etmezsen namertsin” diyerek cevap verdi.
Yönter, paylaşımında şunları söyledi:
“Laf söyledi bal kabağı, koy tabağa ye sabaha…Yüzü sanki kösele derisi, ne desek nafile…Zira gafile kelam nafile kelam…Özgür, anormal zihniyetini normalleşme diye yutturmaya kalkışman komedi…Bizim korkumuz olmaz, korkan senin gibi olsun!
Bizi kiminle konuştun veya konuşuyorsun bilemem, ama güvenme işbirlikçi ve kripto dostlarına saman doldururlar kirli postuna…İspat bekliyoruz Özgür, ispat…Bize yönelik iddialarını ispat etmezsen namertsin…”
Özel ne demişti?
Bugün Beyoğlu’nda karıldığı Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için tavır koyduklarını ifade ederek; “Sayın İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın arasında bir fark yok. İkisi aynı yapılar, aynı sorumlulukta, aynı korkuda, aynı telaştalar. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye’de kimse başkentin göbeğinde bir ülkü ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz. Biz Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için tavır koyuyoruz. Eşine ve çocuklarına da Türkiye’nin bütün vicdanlı insanlarıyla sahip çıkıyoruz. Sinan Ateş gibi birisi için bir taziye tweeti atmayanların bu saldırgan tweetlerinin milletin gönlünde hiç yeri yoktur. Onlarda aynı seviyeye inersek, çıkarken vurgun yeriz. O yüzden onları o seviyede bırakalım. Ama bir tek şey biliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi çok samimi, saygın insanlardan, üyelerden oluşan bir parti. Bunların da o iki isimden yaka silktiğini bizzat Milliyetçi Hareket Partililerden biliyorum. Samimi ülkücülerle, MHP’lilerle konuşan herkes, o iki ismin partiyi temsil etmediğini ve hareketlerinin sırtında yük olduğunu söylüyorlar” ifadelerini kullanmıştı.
“MHP örgütünün illallah dediği ikili”
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “MHP örgütünün illallah dediği ikili” diyerek hedef aldığı ve Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sorular yönelttiği isimlerden birinin kendisi olduğunu belirterek, “En küçük ilgi ve alakamızın söz konusu dahi olmadığı bahse konu cinayet iddianamesiyle ilgili dün soru kalıbı içinde telaffuz ettiğin iddialarını ispat etmezsen, alçaksın, ahlaksızsın, şerefsizsin, namussuzsun” ifadelerini kullanmıştı.