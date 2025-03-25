RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’DEN ‘CANLI YAYINDA KÜFÜR’ AÇIKLAMASI

İstanbul Saraçhane’deki protestolar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik edilen küfürlerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sert bir açıklama yaptı. Şahin, olay anında canlı yayında olan televizyon kanallarına en ağır yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

SARAÇHANE’DE GERGİNLİK TIRMANDI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 6 gün boyunca Saraçhane Meydanı’nda protesto gösterileri düzenlenmişti. 18 Mart’ta diploması iptal edilen ve 19 Mart’ta gözaltına alınan İmamoğlu, 23 Mart günü tutuklanmıştı. Bu gelişmeler sonrası düzenlenen protestolarda bir grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik küfür ve hakaret içeren sloganlar attı.

43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu küfür ve hakaret içerikli eylemlerle ilgili 43 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Konuya dair açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, “Milletin sabrıyla oynamayın!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL: “KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşanan olayla ilgili konuştu. Protesto hakkıyla hakareti birbirinden ayırmak gerektiğini vurgulayan Özel, “O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum” diyerek tepki gösterdi. Özel, bu tür hakaretlerin tüm göstericilere mal edilmesine karşı olduğunu da belirtti.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: “CANLI YAYIN BAHANESİ KABUL EDİLEMEZ”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay sırasında canlı yayın yapan kanallar hakkında işlem başlatılacağını duyurdu. Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Günlerdir yaptığımız uyarılara ve verdiğimiz üst sınırdan idari cezalara rağmen, sorumsuz siyasetçilerin meydanlardaki beyanatlarının çirkin yansımalarına ekranlarımızda da üzülerek şahit oluyoruz. Devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesi ve merhume annesi ile ilgili sarf edilen edep ve insanlık dışı ifadeleri nefretle kınıyor, bu yayınları yapan kuruluşlara en ağır müeyyidelerin uygulanacağını bildiriyorum.”

RTÜK’ün ilk Üst Kurul toplantısında, söz konusu yayın kuruluşlarına yönelik cezai yaptırımların karara bağlanması bekleniyor. Şahin, vatandaşlara da sağduyu çağrısı yaparak provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/