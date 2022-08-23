Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği için son başvuru tarihini açıkladı. Bununla birlikte isim ve soyad değişikliği başvuruları ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki ad ve soyadı değişikliği nasıl yapılır? İşte e-Devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru ekranı…

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, E-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık’a kadar yapabilecek. Peki e-Devlet üzerinden Ad Ve Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır? İşte detaylar…

AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Değişiklik için başvurular e-Devlet sistemine girerek “İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” seçeneğinden kolaylıkla yapılabiliyor.