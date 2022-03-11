Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Süper Lig’de 29. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig’de 29. hafta heyecanı başlıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
5 views
11 Mart 2022 - 13:00

Süper Lig’de 29. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftası yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

 

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın ilk maçında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Yeni Hatay Stadı’nda iki ekip saat 13.30’da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

13 Mart Pazar:

Son dakika: Toplu ulaşıma ‘ciddi zam’ geliyor! 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanı duyurduSon dakika: Toplu ulaşıma ‘ciddi zam’ geliyor! 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanı duyurdu

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

Not: Elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar gerekçesiyle bu hafta oynanması gereken Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta ertelendi.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika: Toplu ulaşıma ‘ciddi zam’ geliyor! 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanı duyurduSon dakika: Toplu ulaşıma ‘ciddi zam’ geliyor! 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanı duyurdu
Gram altın ve dolar fiyatında ‘Putin’ yankısı: Düşüşe geçtiler…Gram altın ve dolar fiyatında ‘Putin’ yankısı: Düşüşe geçtiler…
Dünyaca ünlü astrolog Michaela;Gülşen olayına el attı!Dünyaca ünlü astrolog Michaela;Gülşen olayına el attı!
Son dakika: Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktası ayrıldı! Köprü trafiğe kapatıldıSon dakika: Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktası ayrıldı! Köprü trafiğe kapatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı! Sedef Kabaş hakkında flaş kararSon Dakika: Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı! Sedef Kabaş hakkında flaş karar
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !