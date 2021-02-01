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Karamollaoğlu’ndan Flaş Açıklama

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Karamollaoğlu’ndan Flaş Açıklama
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24 Ağustos 2021 - 14:17
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk’te gazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu'ndan Flaş Açıklama: Erdoğan'ın Sağlığı İyi Değil

Saadet Partisi lideri ittifaklara katılıp katılmamakla ilgili konuşurken dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olmadığına dikkat çekti. Karamollaoğlu ”Şuanda gördüğümüz kadarıyla Allah Teala sağlık afiyet versin derim, Tayyip bey hakikaten rahatsız, sağlık açısında söylüyorum. Yürümesinden tutun konuşmasına kadar, o da bir arayışın içerisinde.” dedi.

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