Karamollaoğlu’ndan Flaş Açıklama

Saadet Partisi lideri ittifaklara katılıp katılmamakla ilgili konuşurken dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olmadığına dikkat çekti. Karamollaoğlu ”Şuanda gördüğümüz kadarıyla Allah Teala sağlık afiyet versin derim, Tayyip bey hakikaten rahatsız, sağlık açısında söylüyorum. Yürümesinden tutun konuşmasına kadar, o da bir arayışın içerisinde.” dedi.