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KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK yurt başvuruları başladı mı?
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23 Ağustos 2022 - 11:35
KYK yurt başvuruları başladı mı KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak İşte son durum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 08:242dk okuma

KYK yurt başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KYK burs, kredi ve yurt başvuruları her sene belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü başvuruları e-Devlet üzerinden kabul ediyor. Öğrenciler belirli tarihler aralığında online olarak işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Üniversite kayıtlarının başlamasının ardından gözler KYK başvurularına çevrildi. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK Yurt Başvuruları 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Üniversite kayıtları bu sene ağustos ayı içerisinde alınacak. YKS tercih sonuçlarının ardından üniversitelerin bölümlerini kazana adaylar kayıt işlemlerini gerçekleştirirken KYK başvurularını da araştırmaya başladılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl burs başvurularını kasım ayı içerisinde, yurt başvurularını ise eylül ayı içerisinde almıştı.

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK Burs ve yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihine kadar tamamlandı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım’da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’da sona ermişti.

Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yaptılar. Daha önce başvuruda bulunan ve başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

KYK yurt başvuruları başladı mı KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak İşte son durum

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

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