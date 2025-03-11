ACUN ILICALI’YA HAPİS ŞOKU! HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, hakkında hazırlanan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemli iddianame ile hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ilıcalı’nın yasa dışı bahis reklamı yapmak ve insanları teşvik etmek suçlamasıyla yargılanacağı dava Temmuz ayında görülecek.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Fenerbahçe Asbaşkanı ve TV8 ile Exxen platformlarının sahibi olan Acun Ilıcalı hakkında yürütülen soruşturma, bazı futbol yayınlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddialarının ardından başlatılmıştı. TV8 ve Exxen’de yayınlanan futbol karşılaşmaları sırasında bahis içerikli reklamlar yapıldığı öne sürülerek savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Ilıcalı’nın yasa dışı bahis reklamları yaparak toplumu bu alana yönlendirdiği iddia edildi. İddianamede 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

TEMMUZ’DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Acun Ilıcalı’nın 8 Temmuz 2025 tarihinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İLK DURUŞMA BEKLENİYOR

Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, Ilıcalı’nın nasıl bir savunma yapacağı ve mahkemenin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İddialara göre, TV8 ve Exxen platformlarında yayınlanan bazı spor içerikleri sırasında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımına yönelik reklamlar yapıldı. Bu durumun yasa dışı bahis yasasına muhalefet oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

ACUN ILICALI CEPHESİNDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Şu ana kadar Acun Ilıcalı veya avukatları tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ilıcalı’nın davaya yönelik nasıl bir savunma hazırlayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr