6 İLDE OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ!

Türkiye’nin doğu ve kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı, nisan ayında eğitim hayatını olumsuz etkiledi. Muş, Ağrı, Bitlis, Kastamonu, Karabük ve Bartın’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

MUŞ’TA EĞİTİME TAM GÜN ARA

Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle il genelinde üniversiteler hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

AĞRI’DA 4 İLÇEDE OKULLAR KAPALI

Ağrı’da merkez ve 3 ilçede (Tutak, Eleşkirt, Hamur) tüm okullarda eğitime ara verildi. Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile ve engelli çalışanların da idari izinli olacağı açıklandı.

BİTLİS’TE 4 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent merkezi, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ahlat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için tatil kararı alındı.

KASTAMONU’DA İKİ İLÇEDE KAR TATİLİ

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağlı ve Daday ilçelerinde eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin mağdur olmaması adına bu kararın alındığı belirtildi.

KARABÜK VE BARTIN’DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Karabük’ün Eflani ilçesinde tüm kademelerde eğitim öğretime ara verilirken, Bartın’ın Ulus ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Yetkililer, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalar oluşturabileceğine dikkat çekti.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/