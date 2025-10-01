  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. Hükümetten Doğum İzni Düzenlemesi: Anneye 24 Hafta, Babaya 15 Gün

Hükümetten Doğum İzni Düzenlemesi: Anneye 24 Hafta, Babaya 15 Gün

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Hükûmet, doğum oranlarını artırmak için anne ve babalara verilen doğum izinlerini artırmayı planlıyor. Hazırlanan yasa taslağına göre kadın memurların doğum izni toplam 24 hafta, babaların izni ise 15 gün olacak.

Yeni düzenlemeye göre kadın memurlara doğum öncesi 8, doğum sonrası 16 hafta izin verilecek. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izne 2 hafta eklenmeye devam edilecek. Babalar ise mevcut 10 günlük izinlerinin 15 güne çıkarılmasını bekliyor.

Taslakta ayrıca, 3 yaşını doldurmamış çocuğu olan veya koruyucu aile yanına teslim edilen çocuk için memura isteğe bağlı 15 gün izin verilmesi de yer alıyor.

Hükûmet, doğum izninin artırılmasıyla hem nüfus politikasını desteklemeyi hem de düşük doğum oranlarına çözüm üretmeyi hedefliyor.

Hükümetten Doğum İzni Düzenlemesi: Anneye 24 Hafta, Babaya 15 Gün
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp