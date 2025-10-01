Hükümetten Doğum İzni Düzenlemesi: Anneye 24 Hafta, Babaya 15 Gün

Hükûmet, doğum oranlarını artırmak için anne ve babalara verilen doğum izinlerini artırmayı planlıyor. Hazırlanan yasa taslağına göre kadın memurların doğum izni toplam 24 hafta, babaların izni ise 15 gün olacak.

Yeni düzenlemeye göre kadın memurlara doğum öncesi 8, doğum sonrası 16 hafta izin verilecek. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izne 2 hafta eklenmeye devam edilecek. Babalar ise mevcut 10 günlük izinlerinin 15 güne çıkarılmasını bekliyor.

Taslakta ayrıca, 3 yaşını doldurmamış çocuğu olan veya koruyucu aile yanına teslim edilen çocuk için memura isteğe bağlı 15 gün izin verilmesi de yer alıyor.

Hükûmet, doğum izninin artırılmasıyla hem nüfus politikasını desteklemeyi hem de düşük doğum oranlarına çözüm üretmeyi hedefliyor.