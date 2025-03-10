ECE GÜREL OLAYINDA MOBBİNG İDDİASI: ARKADAŞI KONUŞTU

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümüyle ilgili soru işaretleri artıyor. Gürel’in son mesajlaştığı arkadaşı Özge A.Ö.’nün ifadeleri, iş yerinde mobbing iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

İŞ YERİNDE MOBBİNG İDDİALARI

Ece Gürel’in en yakın arkadaşlarından biri olan Özge A.Ö., Gürel’in kaybolmadan önce iş yerinde yaşadığı sıkıntılardan bahsettiğini söyledi. Özge A.Ö., “Kaybolmadan iki gün önce iş yerinde bir kağıt imzalatmışlar, canı çok sıkkındı. Bana, ‘İş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım’ dedi. Çok üzgündü. Ailesi de üzerine gidince iyice bunalıma girdi” ifadelerini kullandı.

SON MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Özge A.Ö., olay günü Ece Gürel’in Atatürk Arboretumu’na gitmek istediğini söylediğini ancak daha sonra Belgrad Ormanı’na gitmeye karar verdiğini belirtti. “Bana ‘Ormana gitmek, nefes almak istiyorum’ dedi. Daha önce gittiğimiz yerlerden fotoğraflar attı. Bir süre sonra ise ‘Kayboldum, oturdum, ruhum geride kaldı’ yazdı. O an mecazi anlamda düşündüm ama ailesiyle konuşunca kaybolduğunu anladım” dedi.

ASTRONOMİ MERAKI VARDI, ‘CADILIK’ İDDİASI YOK

Gürel’in astronomiyle ilgilendiğini ve dersler aldığını söyleyen arkadaşı, “Cadılık eğitimi aldığı ya da buna dair bilgim yok” diyerek son dönemde medyada çıkan bazı iddiaları yalanladı.

Ece Gürel’in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, arkadaşının ortaya koyduğu mobbing iddiaları ise olayın iş yerindeki psikolojik baskılarla bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/