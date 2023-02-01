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RTÜK seçim sonrası harekete geçti: 6 kanala inceleme başlatıldı

RTÜK seçim sonrası harekete geçti: 6 kanala inceleme başlatıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mayıs 2023 - 15:56

RTÜK; Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flaş Haber ve Sözcü TV’ye inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK seçim sonrası harekete geçti: 6 kanala inceleme başlatıldı

Seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymadığı iddiası ile RTÜKHalk TVTele 1KRTTV5 Flaş Haber ve Sözcü TV‘ye inceleme başlatığını duyurdu.

RTÜK’ten yapılan açıklamalarda; “Milli İradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV’de programcılardan Çiğdem Toker’in “Demokrasi sandıktan ibaret değildir” şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi…

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