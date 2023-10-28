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Acun Ilıcalı’nın ‘kansız’ dediği eski Survivor yarışmacısından tokat gibi cevap

Acun Ilıcalı’nın ‘kansız’ dediği eski Survivor yarışmacısından tokat gibi cevap
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Ekim 2023 - 16:28

Acun Ilıcalı katıldığı Nur Tuğba Namlı’nın Youtube kanalında Survivor ile ilgili soruları yanıtladı. Namlı’nın ‘Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?” sorusuna “Nankör insan, kansız adam sevmem” yanıtını veren Acun magazin gündemine oturdu. Peki o isim kim? İşte yanıtı…

Acun Ilıcalı'nın 'kansız' dediği eski Survivor yarışmacısından tokat gibi cevap - Sayfa 1

Acun Ilıcalı katıldığı Youtube kanalında verdiği cevaplarla magazin gündemine oturdu. Nur Tuğba Namlı’nın YouTube kanalına konuk olan Ilıcalı“Survivor’a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?” sorusunu çok sert sözlerle yanıtladı.

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Acun Ilıcalı'nın 'kansız' dediği eski Survivor yarışmacısından tokat gibi cevap - Sayfa 2

“BİRKAÇ TANE KANSIZ ÇIKTI”

Acun Ilıcalı; “Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor’ı soruyorlar Survivor’ı bana sormayın’ diyor” dedi.
Ilıcalı sözlerine “Ben de aradım ‘Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?’ dedim. ‘Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş.’ dedi. ‘Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın’ dedim” ifadelerine yer verdi.

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Acun Ilıcalı'nın 'kansız' dediği eski Survivor yarışmacısından tokat gibi cevap - Sayfa 3

NANKÖR İNSAN SEVMEM”

Ilıcalı sert açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem”

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Acun Ilıcalı'nın 'kansız' dediği eski Survivor yarışmacısından tokat gibi cevap - Sayfa 4

Ilıcalı’nın bahsettiği kişinin oyuncu Serkay Tütüncü olduğu ileri sürülmüştü.

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Acun Ilıcalı'nın 'kansız' dediği eski Survivor yarışmacısından tokat gibi cevap - Sayfa 5

Serkay Tütüncü’nün yaptığı paylaşımla da Acun Ilıcalı’nın kimden bahsettiği ortaya çıkmış oldu!

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Acun Ilıcalı'nın 'kansız' dediği eski Survivor yarışmacısından tokat gibi cevap - Sayfa 6

“KANSIZ DEĞİLİM ACUN ABİ”

Ilıcalı’nın açıklamalarının ardından Tütüncü’den gelen yanıt şöyleydi:
“Yıllardır televizyon programları yapıyorsun, yapımcılık yapıyorsun… Kanal sahibisin falan… Senin programına gelip varını yoğunluğu koyan yarışmacılara yarışmacına kansız diyorsun… Ne kadar ayıp yaptığın… Kansız değilim Acun abi…”

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Acun Ilıcalı'nın 'kansız' dediği eski Survivor yarışmacısından tokat gibi cevap - Sayfa 7

“Çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim… Röportajım sonrası telefon konuşmamızı da gayet net hatırlıyorum… Nedenlerini sana güzel bir dille anlatmıştım ve birçoğunda haklı olabilirsin kaçırmış olabiliriz demiştin… Para Bende’yi de Survivor görüntülerini izlemediğim dönemde kabul etmiştim… Bilseydim o kadarını emin ol kabul etmezdim… Bunu da telefonda sana söylemiştim ama yine dinlememişsin belli ki… Sana el pençe divan olmak gerekiyor sanırım kansız olmamak için… Ben hiçbir zaman onlardan olmadım. Kusuruma bakmayacaksın… Ben oraya gelmek için kimseye yalvarmadım, internetten başvurdum elemelere geldim seçildim Ve sonuna kadar da yarıştım ve bitti kariyerimi All Star şampiyonu üzerine kurmadığım için özür dilerim ya gerçekten Survivor ile ilgili detayları girmeyeyim Bence iyice canınız sıkılmasın Hadi eyvallah…”

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