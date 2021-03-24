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Yobaz Dayanışması: Cübbeli’den Boynukalın Yalnız Değildir Mesajı

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Yobaz Dayanışması: Cübbeli’den Boynukalın Yalnız Değildir Mesajı
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24 Mart 2021 - 11:48
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Yobaz Dayanışması: Cübbeli’den Boynukalın Yalnız Değildir Mesajı

 

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ayasofya Camii baş İmamı Mehmet Boynukalın’la ilgili açıklamalarda bulundu.

Yobaz Dayanışması: Cübbeli'den Boynukalın Yalnız Değildir Mesajı

Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın, yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin Twitter hesabından çeşitli paylaşımlarda bulundu.

Son olarak faiz ile ilgili “Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam’ın hem de aklın gereğidir” ifadelerini kullanan Boynukalın, kimi kesimler tarafından eleştirildi.

Boynukalın’a bir uyarı da AK Parti’den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Boynukalın’a “Ayasofya’nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte!” dedi.

Kimi kesimler de Boynukalın’ın görüş beyan etme hakkının olduğunu ve bunu desteklediğini söyledi. Boynukalın’a son destek ise kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’den geldi.

Cübbeli Ahmet, Twitter hesabından “Mehmet Boynukalın Hocaefendi’nin de diğer hocalarımızın da dînî, dünyevî, maddî, mânevî, siyâsî her konuda görüş beyân etmeleri haklarıdır ve bunu destekliyoruz. Boynukalın yalnız değildir” mesajını paylaştı

 

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