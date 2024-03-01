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6. kattan düşen genç yaşamını yitirdi

6. kattan düşen genç yaşamını yitirdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mart 2024 - 10:17
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir genç yaşadığı 6. kattaki evinden aşağı düştü.

Alınan bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi Koçkaya Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 24 yaşındaki E.Ö. 6. kattaki evlerinin pencere kısmından dengesini kaybederek aşağı düştü. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı bulunan E.Ö. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne yetiştirildi. Talihsiz genç, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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