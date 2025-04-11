ABD-ÇİN ARASINDA TİCARET SAVAŞI BÜYÜYOR!

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı yeni bir boyut kazandı. Beyaz Saray yetkililerinden alınan son dakika bilgisine göre, ABD’nin Çin’den ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145 seviyesine ulaştı.

ABD merkezli CNBC’ye konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Donald Trump yönetiminin Çin’e yönelik vergi artış kararını doğruladı. Yeni tarife ile birlikte iki ülke arasındaki ticaret gerilimi giderek tırmanıyor.

TİCARET SAVAŞINDA KRİTİK SÜREÇ: KARŞILIKLI VERGİ MİSİLLEMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren yeni gümrük tarifeleriyle dünya ticaretinde dengeleri değiştirmeye başladı. Trump’ın açıklamasına göre, toplam 185 ülkeye yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanacak.

Bu karar sonrası vergi misillemesi yapan ilk ülke Çin oldu. Trump’ın Çin’e uyguladığı ilk yüzde 34’lük vergi tarifesine karşılık olarak Çin, ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi getirdi.

Trump ise bu hamleye hızlı bir şekilde yanıt vererek, Çin’e uygulanan vergi oranını yüzde 104’e çıkardı.

SON DARBE: GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 145’E ÇIKTI

Çin’in misilleme açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump yeni bir karar daha aldı. Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125’e çıkaracağını duyurmasının ardından, Beyaz Saray’dan yapılan son açıklamada bu oran yüzde 145’e ulaştı.

Yetkililer, Çin’den ithal edilen tüm ürünlerde bu yeni vergi oranının derhal geçerli olduğunu vurguladı.

TRUMP: “ÇİN İLE ANLAŞMA YAPMAK İSTERİM”

Gümrük vergisi kararlarını açıklarken aynı zamanda diplomatik mesajlar da veren Trump, Çin ile anlaşma yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Trump açıklamasında, “Çin ile anlaşmaktan memnun olurum. Nihayetinde bu, her iki ülke için de faydalı olacak bir gelişme olur.” ifadelerine yer verdi.

ÇİN KARŞILIK VERECEĞİNİ DUYURDU

Çin Dışişleri Bakanlığı ise ABD’nin vergi tarifesi kararlarına karşı sonuna kadar yanıt vereceklerini ve gereken adımları atacaklarını bildirdi.

İki ülke arasındaki bu karşılıklı hamlelerin, dünya ticaretini ve küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com