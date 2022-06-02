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Sezen Aksu 35 bin ağaca ulaştı

Sezen Aksu 35 bin ağaca ulaştı
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02 Haziran 2022 - 15:39

Şarkıcı Sezen Aksu, 2004 yılında hayatını kaybeden karikatürist Oğuz Aral anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Kırklareli Osmancık sahasında 6 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu.

Sanatçı, 2013’te de konser gelirlerinin bir bölümünü Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı’na aktararak 5 bin adet fidan diktirmişti.

TEMA Vakfı’na desteği bilinen ünlü şarkıcı Sezen Aksu, farklı yıllarda da Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç, Uzay Heparı, Aysel Gürel, Adile Naşit, Meral Okay ve Attila Özdemiroğlu anısına bağışta bulunmuştu. Sanatçının fidan bağış miktarının 35 bine ulaştığı bildirildi.

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