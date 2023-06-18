Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yıldırım Demirören ‘kapanma ve küçülme’ iddialarını yalanladı: Bunlar dedikodu

Yıldırım Demirören ‘kapanma ve küçülme’ iddialarını yalanladı: Bunlar dedikodu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
5 views
18 Haziran 2023 - 12:17
Demirören medya grubunun sahibi Yıldırım Demirören, Milliyet gazetesinin kapanacağına, Hürriyet ve Posta gazetelerininse küçüleceğine yönelik iddiayı yalanladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye-Galler mücadelesinin hakemi belli olduTürkiye-Galler mücadelesinin hakemi belli oldu
Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam…Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam…
İYİ Parti’de muhalifler harekete geçti! Meral Akşener’e karşı kadın adayİYİ Parti’de muhalifler harekete geçti! Meral Akşener’e karşı kadın aday
Oyuncu Dilşad Bozyiğit’in en mutlu günü! Dünyaevine girdi…Oyuncu Dilşad Bozyiğit’in en mutlu günü! Dünyaevine girdi…
Hangi yazarın yazılarına son verildi? Cumhuriyet Gazetesi’nde flaş gelişmeHangi yazarın yazılarına son verildi? Cumhuriyet Gazetesi’nde flaş gelişme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YKS SORULARI VE CEVAPLARI (TYT-AYT-YDT) DUYURULDU MU? YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte son durum…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YKS’ye 7 dakikayla giremedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye-Galler mücadelesinin hakemi belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’de muhalifler harekete geçti! Meral Akşener’e karşı kadın aday
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oyuncu Dilşad Bozyiğit’in en mutlu günü! Dünyaevine girdi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hangi yazarın yazılarına son verildi? Cumhuriyet Gazetesi’nde flaş gelişme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yıldırım Demirören ‘kapanma ve küçülme’ iddialarını yalanladı: Bunlar dedikodu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşklarını inkar ediyorlardı! Aybüke Pusat Furkan Andıç’ın kucağından yakalandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !