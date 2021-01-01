Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

“Taytımı çıkarayım mı hocam” dedi! Yorum yağdı

“Taytımı çıkarayım mı hocam” dedi! Yorum yağdı
4 views
20 Aralık 2021 - 12:48

“Taytımı çıkarayım mı hocam” dedi! Yorum yağdı

Youtube’daki programında yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen spiker Hande Sarıoğlu dans dersine başladı. Dans hocasını stüdyoya getiren Sarıoğlu’nun dans sırasındaki hareketleri sosyal medyayı salladı.

"Taytımı çıkarayım mı hocam" dedi! Yorum yağdı - Sayfa 1

YouTube’da bir kanalda bahis programı sunmaya başlayan Hande Sarıoğlu, her hafta maç tahminlerinde bulunurken yaptığı hareketlerle de gündeme geliyor.

"Taytımı çıkarayım mı hocam" dedi! Yorum yağdı - Sayfa 2

Ertan Süzgün ile program sunan ünlü spiker oryantal yaptığı için işinden olmuştu.

"Taytımı çıkarayım mı hocam" dedi! Yorum yağdı - Sayfa 3

Sarıoğlu dans konusunda geri adım atmıyor.

"Taytımı çıkarayım mı hocam" dedi! Yorum yağdı - Sayfa 4

Hande Sarıoğlu dans dersi almaya başladı.

"Taytımı çıkarayım mı hocam" dedi! Yorum yağdı - Sayfa 5

Dans hocası Aleyna Çalışkan’ı yayına alan Sarıoğlu alıştırma yaparken Ertan’ı da arkasına oturttu.

"Taytımı çıkarayım mı hocam" dedi! Yorum yağdı - Sayfa 6

Hal böyle olunca takipçilerinden de yorum yağdı.

"Taytımı çıkarayım mı hocam" dedi! Yorum yağdı - Sayfa 7

Çoğu takipçi yorumlara “Ertan’ın zor anları”, “Ah Ertan ah”, “Ertan’ın şanslı günü” gibi notlar düştü.

"Taytımı çıkarayım mı hocam" dedi! Yorum yağdı - Sayfa 8

Sarıoğlu ise hocasının “Taytını çıkarıyormuş gibi eğiliyorsun” sözünü ciddiye alarak “Çıkarayım mı hocam?” diye sordu.

"Taytımı çıkarayım mı hocam" dedi! Yorum yağdı - Sayfa 9

 O anlara dair de ünlü spiker çok sayıda yorum aldı.

"Taytımı çıkarayım mı hocam" dedi! Yorum yağdı - Sayfa 10
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Washington Post: Türkiye Bir Döviz Krizini Daha KaldıramazWashington Post: Türkiye Bir Döviz Krizini Daha Kaldıramaz
Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !
6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPA6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPA
Ivana Sert Maldivler’de Evlendi Gelinlikleri Göz KamaştırdıIvana Sert Maldivler’de Evlendi Gelinlikleri Göz Kamaştırdı
Mehmet Ali Erbil’in ifadesi Ece Ronay’ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil’e seslendiMehmet Ali Erbil’in ifadesi Ece Ronay’ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil’e seslendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İBB’den Son Dakika Kar Uyarısı: Bu Akşam Başlıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Washington Post: Türkiye Bir Döviz Krizini Daha Kaldıramaz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPA
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ivana Sert Maldivler’de Evlendi Gelinlikleri Göz Kamaştırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“Taytımı çıkarayım mı hocam” dedi! Yorum yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil’in ifadesi Ece Ronay’ı çileden çıkardı! Yasmin Erbil’e seslendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muharrem Sarıkaya’nın skandal tokat görüntülerinin devamı ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nefise Karatay’ı şoke eden olay! Masaj yaptırdığı sırada odaya daldı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !Aralık 20, 2021-4:42 pm
6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPAAralık 20, 2021-1:15 pm
Asgari Ücretin Açıklanacağı Saat Belli OlduAralık 16, 2021-3:40 pm
Halk Ekmek Kuyrukları NY Times’ta: Türkler Enflasyonla Boğuşuyor!Aralık 16, 2021-3:36 pm
Ünlülerin Astroloğu Michaela bir kez daha ödüllendi!Aralık 16, 2021-2:47 pm
Mehmet Ceyhan ‘Risklidir’ deyip uyardı!Aralık 9, 2021-4:56 pm
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdiAralık 9, 2021-4:51 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !