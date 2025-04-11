TRUMP’TAN TÜRKİYE ZİYARETİ! MAYIS AYINDA ANKARA’YA GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs ayında Türkiye’ye geleceği kesinleşti. CNN International muhabiri Alayna Treene’nin aktardığı bilgilere göre, Trump’ın Orta Doğu turu kapsamındaki duraklarından biri de Türkiye olacak.

Ziyaret kapsamında Trump’ın önce Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) uğrayacağı, ardından Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği belirtildi.

İSRAİL ZİYARET LİSTESİNDE YOK!

CNN’e konuşan kaynaklara göre, Trump’ın planladığı Orta Doğu turunda İsrail’in yer almadığı ifade edildi. Bu kararın arka planında diplomatik dengeler ve bölgesel stratejik gelişmelerin olduğu iddia ediliyor.

ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDA GÜÇLÜ BAĞ

Trump’ın Türkiye ziyaretinin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından gündeme geldiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump’ın daha önce de Türkiye ile ilgili olumlu açıklamalarda bulunduğu biliniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray’daki görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler yağdıran Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Benim büyük bir dostum var, adı Erdoğan. Ben onu severim, o da beni sever. Hiçbir zaman aramızda bir sorun olmadı. Birçok şey yaşadık birlikte. Erdoğan sert biridir, zeki biridir.”

Trump ayrıca, Erdoğan’ın Suriye politikasında etkili bir liderlik sergilediğini vurgulayarak, Türkiye’nin Orta Doğu’daki gücüne dikkat çekmişti.

GÖZLER BU ZİYARETTE OLACAK

Trump’ın Türkiye ziyareti, bölgesel politikalar, ekonomi ve savunma alanındaki gelişmeler açısından büyük önem taşıyor. Ankara’da yapılacak görüşmelerin detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com