A Milli Basketbol Takımı’nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer’den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı…

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda Belçika ve Sırbistan ile önemli maçlara çıkacak.

11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Belçika, 14 Kasım Pazartesi günü ise deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda hedef 2’de 2’yle Dünya Kupası yolunda kayıpsız ilerlemek.

Kritik maçlar öncesi düzenlenen medya gününde Spor Arena Youtube kanalına özel açıklamalar yapan milli basketbolcularımız Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Onuralp Bitim, Buğrahan Tuncer ve Kenan Sipahi, arkadaşımız Emrah Taşçı’nın sorularına samimi yanıtlar verdi.

GÖKSENİN KÖKSAL (GALATASARAY NEF)

Geride kalan maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Önümüzde zorlu iki maç var ve elemelerde toplamda 4 maça çıkacağız. Dünya Kupası’na gidebilmemiz için 4 maçı da kazanmamız gerekiyor. Milli Takım’ın Dünya Kupası şansını nasıl değerlendiriyorsun?

– En önemli şey maç maç düşünmek. Şu anki amacımız Belçika maçını kazanmak. Daha sonrasında da Sırbistan deplasmanı var. Sırbistan’da da Euroleague oyuncuları gelecek, kolay olmayacak. İlk başta burada Belçika’yı yenip daha sonra Sırbistan’da kazanmak istiyoruz. Maç maç düşünürsek şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum.

Lig, Avrupa ve Milli Takım… Oyuncular zorlu bir süreçten geçiyor. Takımın fiziksel ve mental durumu ne durumda?

TAKIM OLARAK MORALİMİZ YÜKSEK

– Çok kolay bir maç programımız yok. Euroleague oyuncuları maç için gidip geri gelecekler. Ama moralimiz yüksek, ilk başta 2’de 2 yapıp daha sonra kalan maçları kazanarak Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz.

Tekrardan Milli Takım formasına kavuştun, neler hissediyorsun?

BİR TÜRK OLARAK BU FORMAYI TAŞIMAK BÜYÜK BİR GURUR

– Geçen sezon da geniş kadroda vardım ama Anadolu Efes maçında bir sakatlığım olmuştu. Tabii ne zaman görev gelirse bir Türk olarak bu formayı taşımak bizim için çok büyük bir gurur. Kadroda olurum ya da olmam ama en önemlisi görev geldiğinde bu formayı en iyi şekilde taşıyabilmek. Aynı heyecan ve aynı mutlulukla buraya dahil oldum, çok güzel bir şey benim açımdan.

Taraftara bir mesajın var mı? Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?

HERKESİ MAÇA BEKLİYORUZ

– Bütün herkesi maça bekliyoruz. Çok güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Belçika, Sırbistan kadar kuvvetli bir takım değil ama taraftarımızı arkamıza alıp burada güzel bir galibiyet alarak Türk halkına hediye etmek istiyoruz.

ONURALP BİTİM (FRUTTİ EXTRA BURSASPOR)

Dünya Kupası’na gidebilmemiz için 4 maçı da kazanmamız gerekiyor. Milli Takım’ın Dünya Kupası’na gitme şansını nasıl görüyorsun?

MİLLETÇE ZOR OLAN ŞEYLERİ SEVİYORUZ

– Biz, Türk Milli Takımı’yız. Milletçe zor olan şeyleri sevmemiz gibi bir gerçek var. Onun haricinde çok kaliteli bir takımız. 4’te 4 yapabileceğimize inancımız tam. Tabii ki zor ve çok kısa bir süre içerisinde hazırlanmak durumunda kalıyoruz. Gün gün bakmamız gereken bir süreçteyiz, şu anda da resmin tamamına bakarsak, 4’te 4 göze biraz büyük gelebilir ama bizim şu anda bütün konsantrasyonumuz evimizde oynayacağımız Belçika maçı ve sonrasındaki Sırbistan maçı. Umarım istediğimiz sonuçları adım adım alarak zor olarak nitelendirdiğimiz sonuca gideriz.

Oyuncular olarak sık bir fikstürden geçiyorsunuz. Hem fiziksel hem de zihinsel açıdan zorlu bir süreç. Şu anda Milli Takım’ın motivasyon durumu nasıl, hazır mıyız?

MENTAL OLARAK HAZIR OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM

– Gerçekten zorlu bir süreç, sporcu olarak bunu söyleyebilirim. Avrupa’nın en kaliteli liglerinden birine sahibiz, aynı zamanda Avrupa ligleri de çok korakor… Sezon ortasında Milli Takım mental olarak zorlayıcı mı? Evet ama bizim işimizin bir parçası ve buna hazır olmalıyız. Şu anda hepimizin fiziksel olarak yorgun olsa da mental olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta bu milli forma, bu formayı giydiğinizde her zaman hazır olmalısınız.

Avrupa Şampiyonası’nda yeterli süreyi bulamadın ama Dünya Kupası Elemeleri’nde gözler üzerinde olacak. Milli Takım performansını nasıl buluyorsun?

ÖNEMLİ OLAN TAKIM OLARAK İYİ BİR NETİCE ALMAMIZDI

– Avrupa Şampiyonası benim için geçmişteki bir sayfa. Kesinlikle isteğim kadar süre alamadım ama burası Milli Takım; kişisel olarak düşünmeden önce, takım olarak düşünmeliyiz. Önemli olan takım olarak iyi bir netice almamızdı ancak alamadık ne yazık ki, önümüze bakmamız gerekiyor. Bu takımın içinde daha fazla rolüm olduğu gerçeği var, ben de bu görevi, tüm sorumluluğumla yansıtmaya çalışacağım.

Bursaspor’da çok iyi bir dönemde geçiyorsun, çok formdasın. Bursaspor’da kalman biraz sürpriz oldu. Bundan sonraki süreçte hedeflerin neler, Euroleague’de görebilir miyiz seni?

ÇOK DOĞRU BİR KARAR VERDİĞİMİ BİLİYORUM

– Bursaspor’da kalmam çoğu insan için sürpriz oldu. Ama hiçbir zaman ikinci bir düşünceye yer vermedim aklımda. Çok doğru bir karar verdiğimi biliyordum ve hala da bundan eminim. Bence herkes gün geçtikçe daha iyi anlıyor. Koça da demiştim, ‘İnsanlar Bursaspor’a geldiğimde bana deli demişti, kalacağımı öğrendiklerinde daha da deli olduğumu düşünecekler’ diye. O da güldü. Benim için çok uygun bir ortam, Koç Dusan Alimpijevic benim kariyerimdeki en önemli insan. İyi bir koçun dışında çok iyi bir öğretmen ve ondan öğrenecek daha çok şeyim olduğu için ve süre alarak daha da gelişeceğim için burada kalmayı seçtim.

MELİH MAHMUTOĞLU (FENERBAHÇE BEKO)

Dünya Kupası’na gidebilmemiz için toplamda 4 maçı da kazanmamız gerekiyor. Milli Takım’ın Dünya Kupası şansını nasıl değerlendiriyorsun?

4’TE 4 YAPABİLECEK GÜCÜMÜZ DE İNANCIMIZ DA VAR

– Bizim şansımız her zaman var. 4’te 4 yapabilecek gücümüz de inancımız da var. İlk maçta Belçika ile taraftarımızın önünde oynayacağız. Kazanmak istiyoruz, ilk maçı kazanıp ondan sonra Sırbistan ile deplasmanda belki de daha zor bir maça çıkacağız. Ama bu maçları kazanacak gücümüz var, geçmişte bunları da gösterdik.

Lig, Avrupa ve Milli Takım… Hem fiziksel hem de zihinsel açıdan zorlu bir süreç. Şu anda Milli Takım’ın genel durumu nasıl?

SPORCULAR İÇİN ÇOK SAĞLIKLI BİR DURUM DEĞİL

– Biz hazırız tabii ki. Zihinsel olarak her iki tarafta oynamak için hazırlığımızı yapıyoruz. O gücümüz, kuvvetimiz de var ama tabii ki sporcular için çok sağlıklı bir durum değil. İki gün arka arkaya maçların oynandığı dünyada böyle bir branş var mı?.. NBA’de var böyle bir tempo ama tabii ki orada her şey buna uyumlu. Burada maalesef idmanları da kaçırmış oluyoruz. İki taraf için de bütün oyuncular için de aslında sağlıklı bir durum yok ama bahane olarak görmüyoruz. İki tarafta da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Bu sezon lige ve Euroluague’e çok iyi bir başlangıç yaptınız. Bu sezonki hedefleriniz için ne söylersin?

İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR, İYİ ÇALIŞIYORUZ

– Arka arkaya maçlar oynadık, iyi de başladık. Yeni bir kadroyuz, sonuçta ilk maçları kazanmak her zaman çok önemlidir. Konuşmak için tabii ki erken, adım adım bakıyoruz. Bu kadar uzun bir sezonda herkes birbirini yenebiliyor. İyi bir takımımız var, iyi çalışıyoruz. Hocamız tabii ki bizden çok şeyler istiyor ama takım buna çok konsantre durumda. Sahaya yansıtıyoruz her istediğini. Ama dediğim gibi adım adım bakmak bizim için çok daha değerli.

Itoudis ve Ergin Ataman’la çalışıyorsun, ikisi de Avrupa’nın en önemli koçlarından. İki hoca arasında gördüğün farklılıklar ya da benzerlikler neler?

ATAMAN DA ITOUDİS DE ÇOK DEĞERLİ İNSANLAR, DEĞERLİ ANTRENÖRLER

– Ergin Ağabey ile arasında tabii ki farklar var. Her antrenör arasında farklar vardır. İkisi de çok değerli insanlar, değerli antrenörler. Başarıları zaten ortada.

Belçika maçı öncesi taraftara bir çağrın var mı?

HALKIMIZI MAÇA BEKLİYORUZ

– Taraftarlarımızı cuma (11 Kasım) günü Sinan Erdem’e bekliyoruz. Biz, taraftarımızla güzel maçlar oynuyoruz. 4’te 4 yapmak için yeterli gücümüz var. Tüm halkımızı cuma günü maça bekliyorum.

BUĞRAHAN TUNCER (ANADOLU EFES)

Geride kalan maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Önümüzde zorlu iki maç var. Dünya Kupası şansımızı nasıl görüyorsun?

MUTLAK SURETLE KAZANMAMIZ GEREKEN 2 MAÇ OYNAYACAĞIZ

– Beklediğimiz sonuçları alamadık. 4 maçı da kazanmamız gerekiyor. Önemli rakiplere karşı oynayacağız. Evimizde Belçika ile oynayacağız. Yazın Avrupa Şampiyonası’nda oynadık, gayet tehlikeli takımlar. Ardından Sırbistan gibi Avrupa’nın en önemli, ekol takımlarından biriyle oynayacağız. Maç maç düşünüyoruz. Bu turnuvada devam etmek istiyorsak, Dünya Kupası’nı görmek istiyorsak, mutlak suretle kazanmamız gereken 2 maç oynayacağız.

Lig, Avrupa ve Milli Takım… Oyuncular olarak zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Şu anda Milli Takım’ın moral durumu nasıl, hazır mıyız?

HERKES BU TEMPOYA HAZIR

– Yaklaşık 4-5 senedir bu temponun içinde oynuyoruz. Hem Avrupa Şampiyonası’nda oynadık hem Dünya Kupası Elemeleri hem de Euroleague… Eurocup ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayan oyuncular da haftada 2-3 maç yapıyor, o yüzden herkes bu tempoya hazır. Herkes neyin nasıl olması gerektiğinin de farkında. Çok önemli 2 maça çıkacağız tamamen buraya konsantreyiz.

Avrupa Şampiyonası’nda çok iyi bir performans sergiledin. Özellikle dramatik bir şekilde elendiğimiz Fransa maçında içinden Stephen Curry çıkmış gibiydi. Milli Takım performansın için ne söylersin, kendini daha mı özgür hissediyorsun Efes’teki rolüne göre?

MİLLİ TAKIM’DA DAHA ÖZGÜR HİSSEDİYORUM

– Tabii ki daha özgür hissediyorum. Burada yaratıcı oyuncu bakımından birkaç tane oyuncudan biriyim. Efes’te bir sürü yaratıcı oyuncu var ve uzun yıllar birlikte olduğumuz için herkesin yeri daha çok belli. Fransa maçına gelince kariyerimde en üzüldüğüm maçlardan biri. Herkesin üzüldüğü maçlardan biridir. Ben, zaten takım arkadaşlarıma söylemiştim, ‘Biz, bu maçı kazanacağız. Kimse kafasını yormasın’. Bazen konsantre problemi yaşayan bir oyuncuyum, çok fazla konsantre olamadığım zamanlar oluyor. O maçlarda çok kötü performanslar sergiliyorum ama Fransa maçına çok odaklanmıştım. Maçtan önce de kazanacağımızı tüm takıma söylemiştim. Gerideyken de söylemiştim. Ama kısmetsizlik tabii ki çok kötü bir maç kaybettik. Hala aklımıza geldikçe üzülüyoruz.

Fransa maçının ardından basın toplantısında çok duygusal bir konuşma yaptın. O günkü açıklamaların için bir şeyler söylemek ister misin?

SÖZLERİM ÇOK YANLIŞ YERE ÇEKİLDİ

– Benim o günkü konuşmalarım çok yanlış yere çekildi. Son iki tane büyük turnuvayı çok farklı bitirebilecekken Amerika’ya karşı çok kötü bir mağlubiyet aldık. Fransa maçı da aynı şekilde oldu. Sadece üzgünlük açısından söylemiştim. O toplantıda herkesin gözyaşları vardı; benim de Muratcan Ağabey’in de koçun da… Ben, çok yanlış yere çekildiği için çok mutlu değilim açıkcası.

KENAN SİPAHİ (PINAR KARŞIYAKA)

HER MAÇ FİNAL HAVASINDA

Dünya Kupası’na gidebilmemiz için 4 maçı da kazanmamız gerekiyor. Milli Takım’ın şansını nasıl değerlendiriyorsun?

– Maçlara tek tek bakıyoruz. Şu an bizim için en önemli maç Belçika maçı. Bir maç kaybettiğinizde hakkınız bittiği için her maç final havasında. Tek amaç şu an Belçika maçını kazanmak. Biraz daha erken toplandık, daha iyi çalışabilmek için. En iyi şekilde cuma günkü maça hazır olacağımızı düşünüyorum.

Yoğun maç takvimi nedeniyle oyuncular olarak zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Şu anda Milli Takım’ın genel durumu nasıl?

EN ÇOK ZORLANAN EUROLEAGUE OYUNCULARI

– FIBA Şampiyonlar Ligi ve ligde oynayan oyuncular açısından baktığımızda tabii zorlu maçlar oynuyorsunuz ama asıl zorluk Euroleague’dekioyuncularda. Euroleague’deki maçlarda oynayıp burada oynaması gereken oyuncular oluyor. En çok zorlanan onlar. Bazen perşembe oynayıp cuma günü tekrar bir maç daha oynamak zorunda kalıyorlar. Bu durum oyuncunun sakatlanmasına yol açabiliyor. Belki o dönem değil ama 2-3 hafta sonra kas sakatlıkları yaşayabiliyor. Ama dediğim gibi Şampiyonlar Ligi ve ligde mücadele eden oyuncular açasından çok da zorlu olduğunu düşünmüyorum.

Bu sezon Pınar Karşıyaka’da Ufuk Sarıca ile çalışıyorsun. Sarıca daha önce kısıtlı bütçelerle büyük başarılara imza atmış bir koç. Geçen sezon takımına Şampiyonlar Ligi’nde final oynattı. Takım ve kendi hedeflerinden bahseder misin?

DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM

– Karşıyaka’da geçen seneden sadece 2 oyuncu buluyor. Çok yeni bir yapılanma var, neredeyse 11-12 kişi yeni transfer edildi. Biraz uyum sağlamamız gerekiyor. Milli araya kadar iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Evdeki TOFAŞ maçı hariç. Genel olarak tehlikeli ve birçok silahı olan bir takıma sahibiz. Avrupa’nın en iyi skorerlerinden birine sahibiz. Ben başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tabii sezon çok uzun, birçok şey etken olacaktır. Ama doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum.

Zorlu maç öncesi taraftara bir çağrın var mı?

MİLLET OLARAK BİRLİKTE OLDUĞUMUZDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLUYORUZ

– Geçmişteki başarılarımızda, hep halkımızla, taraftarımızla başarıları elde ettik. Millet olarak birlikte olduğumuzda çok daha güçlü oluyoruz. Taraftarımızın gücünü arkamıza aldığımız zaman, kendi performansımızın üstüne çıkıyoruz. Cuma günü onları bekliyoruz. Umarım, önce güzel bir Basketbol seyrettirip sonrasında galibiyete ulaşırız.