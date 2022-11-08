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Ali Koç’tan Jorge Jesus jesti için Galatasaray’a teşekkür telefonu!

Ali Koç’tan Jorge Jesus jesti için Galatasaray’a teşekkür telefonu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Kasım 2022 - 13:45

Galatasaray – Beşiktaş derbisinde sürpriz bir olay yaşandı. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus derbi mücadelesini NEF Stadı’nın en güzel locasından takip etti. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’tan Galatasaray’a telefon geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk etti. Sarı-Kırmızılı takım Icardi’nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. NEF Stadı tribünlerinde Galatasaray’ın sürpriz bir konuğu vardı.

JESUS İZLEMEYE GELDİ!

Fenerbahçe ‘nin Portekizli antrenörü Jorge Jesus derbi mücadelesini yerinden takip etti.

Fanatik’in haberine göre; sarı lacivertli kulüp Galatasaray’ı arayarak Jorge Jesus’un maçı yerinden takip etmek istediğini talep etti. Bu talep sonrası Sarı-Kırmızılı kulüpten büyük jest geldi.

BAŞKANLIK LOCASI TAHSİS EDİLDİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray’ın ev sahibi olduğu karşılaşmayı bu sezon başkanlık locası diye bilinen yerde ağırladı. Portekizli futbol adamının locada maçtan notlar alması gözlerden kaçmadı.

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TARAFTAR TAKILDI!

Jorge Jesus karşılaşma sonrası aracına binerken bazı Galatasaray taraftarları “Sıra sende” diyerek Portekizli teknik adama takıldılar.

ALİ KOÇ’TAN TEŞEKKÜR TELEFONU

Galatasaray Stadı’nın en güzel locasında mücadeleyi izleyen Jorge Jesus memnuniyetini başkan ALİ KOÇ’a aktardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Galatasaraylı yöneticileri arayarak Jesus’un iyi ağırlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirererk teşekkür etti.

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