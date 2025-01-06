SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ’I NEDEN REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI

Beşiktaş’ta Serdal Adalı ile yapılan görüşmeler sonucunda teknik direktörlük görevini kabul etmeyen Sergen Yalçın, kararının gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Deneyimli teknik adam, ailevi nedenler ve sağlık sorunları sebebiyle bu süreçte Beşiktaş’a faydalı olamayacağını ifade etti.

Sergen Yalçın’ın Açıklamaları

Sergen Yalçın, başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede görevi neden kabul edemeyeceğini şu sözlerle açıkladı:

“Başkanla görüştük. Çok konsantre olamayacağımı söyledim. Ailem var. Sağlık sorunları var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun, anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim.”

Yalçın, kardeşinin sağlık durumu nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçtiğini belirtti:

“Kardeşim, 2 senedir tedavi görüyor. Zor bir tedavi geçiriyor. Yılbaşında burada yoktum, tatildeydim. Yılbaşından 2 gün sonra bir anda ambulansla hastaneye kaldırdık. Yoğun bakıma aldılar. Hayati tehlikesi vardı. Apar topar geldim zaten. Kimseye de hesap verecek değilim. Sadece insanlar bilsin diye söylüyorum. Aile, her şeyden önemlidir.”

Ailesine odaklanması gerektiğini vurgulayan Yalçın, bu süreçte teknik direktörlük gibi büyük sorumluluk gerektiren bir görevi üstlenmenin mümkün olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu kadar sıkıntılı bir süreç olmasaydı, durum belki farklı olabilirdi. Şu anda düşünmem gereken tek şey ailem. Şu anda kafayı başka yere kaydırmam çok zor. İnşallah kardeşim toparlar.”

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Arayışı Devam Ediyor

Sergen Yalçın’ın kararının ardından Beşiktaş, teknik direktör adayları arasındaki arayışlarını sürdürüyor. Kulüp yönetimi, takımın geleceği için doğru bir isimle anlaşmak adına titiz bir çalışma yürütüyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/