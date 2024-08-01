Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bugün yüzde 38,9 zam geldi!

Bugün yüzde 38,9 zam geldi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
01 Ağustos 2024 - 15:24

Zamla yatıp zamla kalkmaya devam ediyoruz. Hükümetin akaryakıt zamlarını seriye bağlasının ardından Ankara’da ulaşıma bugün 38,9 zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi son zammı 24 Temmuz 2023’te yapmıştı.

Hükümet bütçe açığını kapatabilmek için tütün ürünleri, alkollü içecekler ve akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. Özellikle akaryakıt zamları vatandaşın gıda ürünlerine büyük darbe indiriyor.

Nakliyenin artmasıyla pazarcılar başta olmak üzere esnaf da bu nakliye giderlerini ürünlerine yansıtınca kilo fiyatı 20 TL’ye meyve bile bulmak imkansızlaştı.

Vatandaşa meyve fiyatını söylerken yüzüne bile bakamadığını söyleyen bir esnaf “Halden aldığım ürünü pazara sırtımda taşıyacak halim yok. Ben de nakliye gidereni ürüne ilave ediyorum. Artık kilo yerine taneyle meyve alan aileler var. İnanın fiyat söylerken utancımızdan vatandaşın suratına bakamıyoruz” dedi.
Akaryakıt fiyatlarının artması vatandaşa yine zam olarak yansıyacak. İstanbul’da yapılan yüzde 13’lük zamlı tarife bu hafta itibarıyla uygulanmaya başlandı.

GEÇEN YIL MOTORİNE DEV ZAM YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) geçtiğimiz hafta yapılan UKOME toplantılarında, toplu ulaşım için zam kararı almıştı. Artan maliyetlerin gerekçe gösterildiği zam kararında ABB, toplu ulaşım tarifelerine yüzde 38,9 ile yüzde 50 aralığında zam yaptı.

Ankara’da yapılan zamlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yapılan zamla birlikte ANKARAY, metro, EGO otobüsleri ile ÖHO ve ÖTA’larda tam biniş ücreti 15 liradan 21 liraya, öğrenci biniş ücreti de 7,5 liradan 10,5 liraya yükseldi.

Ankara’da ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023’te zam yapılmıştı. Geçen yıl yapılan zam sonrasında asgari ücret yüzde 49 oranında artarken, motorinin litre fiyatı ise yüzde 80 oranında yükseldi.

ankara-da-toplu-tasima-ucretle-1721076644-o2iao6.webp

Milli atıcı Yusuf Dikeç dünya gündemine oturdu!Milli atıcı Yusuf Dikeç dünya gündemine oturdu!

ankara55.jpg

64b68fb84e3fe115689eea00.webp

ankara-otobus.jpg

ankara-toplu-tasima-aa-1662838.jpg

ankaraulasim.jpg

top1.jpg

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli atıcı Yusuf Dikeç dünya gündemine oturdu!Milli atıcı Yusuf Dikeç dünya gündemine oturdu!
Oğlunun işlediği cinayet için medyayı suçladıOğlunun işlediği cinayet için medyayı suçladı
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli teklifi!Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli teklifi!
Bunu yapmayan tapu sahipleri yandı!Bunu yapmayan tapu sahipleri yandı!
Mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyanın cezası belli olduMahkumla ilişkiye giren kadın gardiyanın cezası belli oldu
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !