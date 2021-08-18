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ABD’den Biden ve Erdoğan Anlaştı İddialarına Flaş Yanıt

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ABD’den Biden ve Erdoğan Anlaştı İddialarına Flaş Yanıt
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18 Ağustos 2021 - 12:00
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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden arasında Afgan sığınmacılar konusunda anlaşma olduğuna dair iddiaları yalanladı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, AKP Genel Başkanı ve  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Afgan sığınmacılar konusunda “bir pazarlık yapıldığı” iddialarını yalanladı.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından hem Türkçe hem de İngilizce olarak yapılan paylaşımda, “ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir ‘anlaşma’ veya ‘pazarlık’ yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister” ifadeleri kullanıldı.

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