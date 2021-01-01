Ünlü oyuncu Birce Akalay, yeni bir aşka yelken açtığı mimar sevgilisi Erdem Hamza ile soluğu Bodrum’da aldı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran çiftin bir hayli neşeli olduğu görüldü

Birce Akalay, arkadaşları ile Bodrum Ortakent’te bulunan özel bir plajda görüntülendi. Gün boyu arkadaşları ile sohbet eden Birce Akalay sıcaktan bunalınca denize atladı.

Arkadaşları ile suya giren Akalay, köpeği Chipsy ile de suda oyun oynadı. Akalay düzgün fiziği ve siyah mayosuyla tüm bakışları üzerine topladı. Ünlü oyuncu kendisini görüntüleyen gazetecilere de el sallayarak poz verdi.

Birce Akalay, akşam üzeri ise sevgilisiyle bir araya geldi.

Geçtiğimiz aylarda beraberliğini ilan eden Akalay ile Hamza, plajda buluştu. Çift, böylelikle tatilde ilk kez görüntülenmiş oldu.