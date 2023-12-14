Ender Saraç hakkında korkunç bir iddia daha!

Ender Saraç ile ilgili istismar iddiaları gündem yaratmıştı. İddialar Ender Saraç tarafından yalanlanırken 13 yaşındaki çocuğunun ifadesinin alındığı öğrenildi ve ifadesindeki bir detay dikkat çekti. Gazeteci Barış Pehlivan, “Ender Saraç’ın bizzat çocuğunun ifadesine göre bu istismar sırasında ‘Ben doktorum, ben ne yaptığımı biliyorum, korkma, bunlar doktorların yapabileceği şeyler’ diyerek kendi çocuğunu kandırdığına dair ifadeleri var, çocuğun ağzından biz bunları duyuyoruz” dedi.

Ender Saraç hakkında ortaya atılan iddialar gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Mide bulandıran istismar iddialarına ilişkin gazeteci Barış Pehlivan da Saraç’ın çocuğunun ifadesinde yer alan bazı detaylara dikkat çekti.

BARIŞ PEHLİVAN, ENDER SARAÇ’IN ÇOCUĞUNUN İFADESİNDEN O DETAYLARI ANLATTI

Halk TV canlı yayınında gazeteci Barış Pehlivan, “Ender Saraç adlı doktorun kendi çocuğunu, 13 yaşındaki çocuğunu, uzun süre istismar ettiği iddiası var. İşte eşi tarafından ve çocuk tarafından buna dair ifadeler var. Biliyorsunuz ki bu birçok yayın organına da haber olmuştu. Orada şöyle bir olay var. Bu haber olduktan sonra işte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye giriyor, biliyorsunuz Adalet Bakanlığı vesaire devreye girdi ve Çocuk İzlem Merkezi diye bir sistem var. Çocuk İzlem Merkezi’nde bu doktorun, Ender Saraç’ın mağdur çocuğunun ifadesi alınıyor.” şeklinde konuştu.

“OLAY OLAY ANLATIYOR”

Pehlivan “İfade sırasında orada çocuğun dışında adli görüşmeci, psikolog vesaire gibi insanlar da yer alıyor ve ona sorular soruyorlar. Bir kelime dahi söylemeyeceğim çocuğun ifadesinden ama yıllara varan bir istismar vakasını anlatıyor. Burada önemli olan şeylerden birisi; anneyle de görüşülüyor, anne de doğruluyor meseleyi ve o da yıllar içinde benzer şüpheleri barındırdığını olay olay anlatıyor.” dedi.

“ÇOCUK DOĞRUYU SÖYLÜYOR”

Devamında Pehlivan, “En önemli şey… Çünkü biliyorsunuz ki Ender Saraç cephesi bu meseleyi hep yalanladı. Ender Saraç cephesi bunu yalanladı, işte eşinden boşanma süreci yaşandığını, bundan dolayı iftiraya maruz kaldığını vesaire söyledi. Ancak hem adli görüşmeci hem ilgili psikoloğun anlattıklarından şunu görüyorum ben; bu Çocuk İzlem Merkezi’nin 7 Aralık’ta alınan ifadesi, yani daha yeni bir ifade, 4 gün önceki ifadeden bahsediyorum… Çocuk doğruyu söylüyor, en azından psikologların ve oradaki adli görüşmecinin beyanları… Çocuk doğruyu söylüyor. Çocuk zaten şunu söylüyor; ‘ya ben bunları aslında anlatmayacaktım ancak’ diyor ‘Biz okulda vücudumuzla ilgili bazı bilgiler aldık, yani böyle bir ders aldık, ben bundan sonra bana istismar yapıldığını fark ettim’ ve yani çok ayrıntılara girmek istemiyorum aslında çocuğun bu meseleyi keşfedip annesine aktarması ve annesinin ortaya çıkarması sürecini biz yaşıyoruz ve annesi zaman içinde puzzle’ları da tamamlıyor yani yıllar içinde olan birçok kareyi tamamlayarak böylesi bir cinsel istismar vakasının gerçekleştiğini söylüyor. Hem psikolog hem de adli görüşmeci de bunu doğruluyor ve çocuğun yalan söylemediğini, hiç kurgusal bir hata yapmadığını, hayal ürünü olmadığına dair tespitleri var oradaki psikologların da. Tabii ki bu dava sürecini direkt etkileyecek bir ifade. Yargılama sürecini hepimiz takip edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“‘BEN DOKTORUM, NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM, KORKMA, BUNLAR DOKTORLARIN YAPABİLECEĞİ ŞEYLER’ DİYEREK…”

Pehlivan, “Çünkü burada maalesef şöyle bir mesele var; Ender Saraç’ın bizzat çocuğunun ifadesine göre bu istismar sırasında ‘Ben doktorum, ben ne yaptığımı biliyorum, korkma, bunlar doktorların yapabileceği şeyler’ diyerek kendi çocuğunu kandırdığına dair ifadeleri var, çocuğun ağzından biz bunları duyuyoruz. Çok yazık, çok çok üzüldüm açıkçası bu ifadeleri okurken.” dedi.

“ENDER SARAÇ CEPHESİNİN SÖYLEDİKLERİNİN DOĞRU OLMADIĞINA DAİR BENDE KANAAT UYANDI”

Sonrasında Pehlivan, “Hiçbir kelime bahsetmiyoruz dediğim gibi ama Ender Saraç cephesinin söylediklerinin hiç de doğru olmadığına dair bende kanaat uyandı açıkçası.” ifadelerini kullandı.