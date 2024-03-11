Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı!

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre işsizlik ocak ayında yüzde 0,2 oranında artarak yüzde 9,1’e yükseldi. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişiye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı işsizlik verilerini açıkladı.
TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre işsizlik ocak ayında yüzde 0,2 oranında artarak yüzde 9,1’e yükseldi.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.
İşgücü 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.
GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,6 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olarak tahmin edildi.