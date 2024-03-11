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Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı!

Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Mart 2024 - 12:49

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre işsizlik ocak ayında yüzde 0,2 oranında artarak yüzde 9,1’e yükseldi. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişiye yükseldi.

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