Derin Göğüs Dekoltesi Takipçilerini İkiye Böldü

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabın aktif olarak kullanan Hadise, son olarak iddialı elbisesiyle verdiği pozu paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Instagram’da 13 milyon takipçisi bulunan Hadise, hikaye kısmından siyah ve pembe renklerden oluşan göğüs dekolteli mini elbiseli pozunu paylaştı. Hadise, göğüs dekoltesiyle kısa sürede sosyal medyada gündem olurken takipçileri de ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı şarkıcının kıyafetini çok beğenirken bir kısım da göğüs dekoltesini abartılı buldu.

İşte Hadise’nin çok konuşulan kıyafeti:

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

1,5 yıllık ilişkisini noktaladıktan sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, geçtiğimiz gün Instagram hesabından sevgilisinin koluna sarıldığı bir pozu paylaşarak aşkını ilan etmişti.