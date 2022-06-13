Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip…

Sanat ve müzik dünyasında yer alan birçok ismin hayranlarından sakladıkları gizli hastalıkları ortaya çıktı. İşte ünlülerin bilinmeyen hastalıkları…

Melike Şahin

Sedef hastalığı

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Kayahan

Yumuşak doku kanserine yakalanan sanatçı, onlarca ameliyat oldu ve radyoterapi tedavisi gördü. Vücudunda tam 800 adet dikiş bulunan Kayahan, birikimlerini tedavisinde harcadı.

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Nurseli İdiz Bipolar bozukluğu bulunan başarılı oyuncuyu insanlar bir dönem alkol sorunu var sanıyordu ancak İdiz “Bende bipolar bozukluk hastalığı var. Bu hastalığı alkolizm ile karıştırıyorlar, beni yıllarca alkolik ilan ettiler oysaki ben bu hastalığın pençesindeyim” açıklamasında bulunmuştu.

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Elvis Presley

Asperger bozukluğu, migren

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Filiz Akın

Burnunun tam arkasındaki tümörün kansere dönüşmesi nedeniyle sıkıntılı iki yıl yaşadı. ABD’de tedavi gören Akın’ın radyoterapi ve kemoterapi dönemi öncesi üç azı dişi çekildi, saçı ve kirpikleri döküldü. Ünlü sanatçı mucize eseri kanseri yendi ve iyileşti.

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Bruce Willis

Hollywood yıldızı Bruce Willis’e (67) beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen ‘afazi’ (söz yitimi) hastalığı teşhisi koyuldu. Ünlü yıldızın ailesi tarafından yapılan ortak açıklamada, Willis’in oyunculuk kariyerini bırakacağı bilgisi de yer aldı.

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Arda Kural Psikoz teşhisi konulmasının ardından oldukça zor günler geçiren Kural şu günlerde ekranlara geri dönüş yaptı.

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Aslı Enver

Disleksi bozukluğu var yani okuma güçlüğü. Herhangi bir oyuncunun yarım saatte okuduğu metni Aslı Enver 4-5 saatte okuyabiliyor.

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Mehmet Ali Erbil

“Kaçış Sendromu” isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Ünlü şovmen hâlâ sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

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Bensu Soral

16 yaşındayken şişmanlayınca babası ”Kilolarına dikkat et” diye uyarmış. Duruma çok üzülen Soral, bu sözleri dert edinerek diyete girince bir gün içinde 3 kez baygınlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılmış. Bensu Soral’a doktor epilepsi teşhisi koyup 1 yıl ilaç tedavisi uygulamış.

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Soral, ”Meğer doktorun teşhisi yanlışmış. Epilepsi değilmişim. Kalbimde hayati tehlikesi olmayan, ama ömür boyu taşıyacağım bir rahatsızlık oluşmuş. Yaptığım bilinçsiz diyet bu durumu tetiklemiş. Aşırı heyecan ve nabız yükselten sporlar bana yasak. Ben de buna göre yaşıyorum” diyor.

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Michael Jackson

Disleksi

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Arzum Onan

Manken ve oyuncu Arzum Onan önce lenf kanseri ile mücadele etti. Lenf kanserini yendikten sonra troid kanseri ile karşı karşıya kaldı.

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Sevinç Aktansel

ALS hastalığı

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Seda Sayan Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

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Gökhan Özoğuz

Vertigo hastalığıyla mücadele eden Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye’de jüri olduğu dönemde programın çekimlerine katılamamıştı.

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Meryem Uzerli

Uzun süre magazin gündemini meşgul eden Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalandığı için Almanya’ya tedavi görmeye gitti. Tedavisi bittikten ve çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Türkiye’ye döndü.Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı olmadığı gibi setlerde her zamanki gibi neşeli ve çalışkan.

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Clark Gable

Asperger bozukluğu

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Kim Kardashian Sedef hastası

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Ajda Pekkan

Ajda Pekkan’ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

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Tuba Ünsal

Defalarca yüksek ateş, nefes darlığı, karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Tuba Ünsal’ın dünyada çok az kişide rastlanan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) adlı bir hastalığı var. Uzun süre tedavi gören Ünsal şimdilerde sağlığına kavuştu ama sık sık kontrollere gidiyor.

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Kurt Cobain

Şizofren (Hastalığının etkisiyle intihar etti)

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Defne Samyeli Defne Samyeli, 2000’de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York’ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye’ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli’nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekolağa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

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Ebru Gündeş

Ebru Gündeş 2000’de beyin damarlarında oluşan baloncuk nedeniyle hastanede ölüm kalım savaşı vermişti. Oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

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John Lennon

Efsanevi Beatles grubunun kurucusu Lennon Disleksi hastası.

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Beyazıt Öztürk

Bademcikleri oldukça hassas olan ünlü şovmen boğazlarına dikkat etmediği zaman sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Soğuk şeyler yiyip içemeyen Öztürk bademciklerinden oldukça mustarip.

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Sezen Aksu Ünlü sanatçı uzun yıllardır ‘panik atak’ hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

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Marilyn Monroe

Asperger bozukluğu, Kekeme

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Sertab Erener

Kolit hastalığı olan Sertap Erener yıllarca Amerika ile Türkiye arasında yoğun bir tedavi süreci gördü. Bu tedaviye yüklü bir miktar harcayan Erener Kolit hastalığını atlattı.

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Kıvanç Tatlıtuğ

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

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Şevval Sam Yaklaşık 2 yıl süreyle immünoterapi tedavisi gördü.

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Tuğba Özay

Teşhisi çok zor olan fibromiyalji ile mücadele ediyor.

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Bartu Küçükçağlayan

Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli)

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Beren Saat

Güzel oyuncu tırnak yeme hastalığını ilaç tedavisiyle bıraktı.

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Hasan Can Kaya Konuşanlar Adlı programı sunan Hasan Can Kaya’nın hiç bilinmeyen hastalığı Arif Hür’ün iddiasına göre koprolali olduğu öğrenildi. Koprolali, bir kişinin istemsiz bir şekilde müstehcen, küfürlü veya saldırgan sözler söylemesidir.

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Hazal Kaya

Çoğu ünlülün en büyük sıkıntısı olan tırnak yeme hastalığı Hazal Kaya’nın da başına dert olmuş durumda. Tırnak yeme hastalığının tedavisini görmeyi ve en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyor.

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Cem Yılmaz

Ünlü komedyenin en büyük sıkıntısı tırnak yeme hastalığı.