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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip…

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip…
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13 Haziran 2022 - 13:23
Sanat ve müzik dünyasında yer alan birçok ismin hayranlarından sakladıkları gizli hastalıkları ortaya çıktı. İşte ünlülerin bilinmeyen hastalıkları…
Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 1
Melike Şahin
Sedef hastalığı

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 2
Kayahan
Yumuşak doku kanserine yakalanan sanatçı, onlarca ameliyat oldu ve radyoterapi tedavisi gördü. Vücudunda tam 800 adet dikiş bulunan Kayahan, birikimlerini tedavisinde harcadı.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 3
Nurseli İdiz
Bipolar bozukluğu bulunan başarılı oyuncuyu insanlar bir dönem alkol sorunu var sanıyordu ancak İdiz “Bende bipolar bozukluk hastalığı var. Bu hastalığı alkolizm ile karıştırıyorlar, beni yıllarca alkolik ilan ettiler oysaki ben bu hastalığın pençesindeyim” açıklamasında bulunmuştu.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 4
Elvis Presley
Asperger bozukluğu, migren

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 5
Filiz Akın
Burnunun tam arkasındaki tümörün kansere dönüşmesi nedeniyle sıkıntılı iki yıl yaşadı. ABD’de tedavi gören Akın’ın radyoterapi ve kemoterapi dönemi öncesi üç azı dişi çekildi, saçı ve kirpikleri döküldü. Ünlü sanatçı mucize eseri kanseri yendi ve iyileşti.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 6
Bruce Willis
Hollywood yıldızı Bruce Willis’e (67) beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen ‘afazi’ (söz yitimi) hastalığı teşhisi koyuldu. Ünlü yıldızın ailesi tarafından yapılan ortak açıklamada, Willis’in oyunculuk kariyerini bırakacağı bilgisi de yer aldı.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 7
Arda Kural
Psikoz teşhisi konulmasının ardından oldukça zor günler geçiren Kural şu günlerde ekranlara geri dönüş yaptı.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 8
Aslı Enver
Disleksi bozukluğu var yani okuma güçlüğü. Herhangi bir oyuncunun yarım saatte okuduğu metni Aslı Enver 4-5 saatte okuyabiliyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 9
Mehmet Ali Erbil
“Kaçış Sendromu” isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Ünlü şovmen hâlâ sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 10
Bensu Soral
16 yaşındayken şişmanlayınca babası ”Kilolarına dikkat et” diye uyarmış. Duruma çok üzülen Soral, bu sözleri dert edinerek diyete girince bir gün içinde 3 kez baygınlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılmış. Bensu Soral’a doktor epilepsi teşhisi koyup 1 yıl ilaç tedavisi uygulamış.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 11
Soral, ”Meğer doktorun teşhisi yanlışmış. Epilepsi değilmişim. Kalbimde hayati tehlikesi olmayan, ama ömür boyu taşıyacağım bir rahatsızlık oluşmuş. Yaptığım bilinçsiz diyet bu durumu tetiklemiş. Aşırı heyecan ve nabız yükselten sporlar bana yasak. Ben de buna göre yaşıyorum” diyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 12
Michael Jackson
Disleksi

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 13
Arzum Onan
Manken ve oyuncu Arzum Onan önce lenf kanseri ile mücadele etti. Lenf kanserini yendikten sonra troid kanseri ile karşı karşıya kaldı.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 14
Sevinç Aktansel
ALS hastalığı

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 15
Seda Sayan
Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 16
Gökhan Özoğuz
Vertigo hastalığıyla mücadele eden Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye’de jüri olduğu dönemde programın çekimlerine katılamamıştı.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 17
Meryem Uzerli
Uzun süre magazin gündemini meşgul eden Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalandığı için Almanya’ya tedavi görmeye gitti. Tedavisi bittikten ve çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Türkiye’ye döndü.Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı olmadığı gibi setlerde her zamanki gibi neşeli ve çalışkan.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 18
Clark Gable
Asperger bozukluğu

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 19
Kim Kardashian
Sedef hastası

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 20
Ajda Pekkan
Ajda Pekkan’ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 21
Tuba Ünsal
Defalarca yüksek ateş, nefes darlığı, karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Tuba Ünsal’ın dünyada çok az kişide rastlanan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) adlı bir hastalığı var. Uzun süre tedavi gören Ünsal şimdilerde sağlığına kavuştu ama sık sık kontrollere gidiyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 22
Kurt Cobain
Şizofren (Hastalığının etkisiyle intihar etti)

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 23
Defne Samyeli
Defne Samyeli, 2000’de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York’ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye’ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli’nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekolağa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 24
Ebru Gündeş
Ebru Gündeş 2000’de beyin damarlarında oluşan baloncuk nedeniyle hastanede ölüm kalım savaşı vermişti. Oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 25
John Lennon
Efsanevi Beatles grubunun kurucusu Lennon Disleksi hastası.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 26
Beyazıt Öztürk
Bademcikleri oldukça hassas olan ünlü şovmen boğazlarına dikkat etmediği zaman sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Soğuk şeyler yiyip içemeyen Öztürk bademciklerinden oldukça mustarip.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 27
Sezen Aksu
Ünlü sanatçı uzun yıllardır ‘panik atak’ hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 28
Marilyn Monroe
Asperger bozukluğu, Kekeme

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 29
Sertab Erener
Kolit hastalığı olan Sertap Erener yıllarca Amerika ile Türkiye arasında yoğun bir tedavi süreci gördü. Bu tedaviye yüklü bir miktar harcayan Erener Kolit hastalığını atlattı.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 30
Kıvanç Tatlıtuğ
Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 31
Şevval Sam
Yaklaşık 2 yıl süreyle immünoterapi tedavisi gördü.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 32
Tuğba Özay
Teşhisi çok zor olan fibromiyalji ile mücadele ediyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 33
Bartu Küçükçağlayan
Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli)

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 34
Beren Saat
Güzel oyuncu tırnak yeme hastalığını ilaç tedavisiyle bıraktı.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 35
Hasan Can Kaya
Konuşanlar Adlı programı sunan Hasan Can Kaya’nın hiç bilinmeyen hastalığı Arif Hür’ün iddiasına göre koprolali olduğu öğrenildi.  Koprolali, bir kişinin istemsiz bir şekilde müstehcen, küfürlü veya saldırgan sözler söylemesidir.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 36
Hazal Kaya
Çoğu ünlülün en büyük sıkıntısı olan tırnak yeme hastalığı Hazal Kaya’nın da başına dert olmuş durumda. Tırnak yeme hastalığının tedavisini görmeyi ve en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyor.

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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip... - Sayfa 37Cem Yılmaz
Ünlü komedyenin en büyük sıkıntısı tırnak yeme hastalığı.
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