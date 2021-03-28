Covid-19 Kuralları Güncellendi

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye’den yurtdışına gidiş ya da dönüş yapacak olan kişilere yönelik olarak corona virüs önlemlerinin güncellendiğini duyurdu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçakla seyahat eden yolcular için uygulanan yeni tip corona virüs (Covid-19) kurallarının son güncel tablosunu paylaştı.

4 ÜLKE İÇİN EV KARANTİNASI ŞARTI

İngiltere, Brezilya, Güney Afrika ve Danimarka‘da salgın önlemleri kapsamında Türkiye’ye direkt uçuşlar yapılamıyor. Ancak bahsi geçen ülkelerde bulunmuş yolcuların Türkiye’ye uçuşu bulunan farklı bir ülke üzerinden giriş yaparlarsa son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testinin yanı sıra, 14 günlük ev karantinasında kalma zorunluluğu bulunuyor. Diğer ülkelerden Türkiye’ye gelen yolcular ise ibraz ettikleri negatif PCR testiyle yurda giriş yapabilecek.

ABD, VİRÜSE YAKALANAN KİŞİLERİN İYİLEŞTİKLERİNE DAİR BELGE İSTİYOR

Türkiye’den ABD’ye gidecek 2 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 3 takvim günü içinde corona virüs testi yaptırma ve negatif sonuçlarını yazılı olarak uçuş öncesinde ilgili havayolları yetkililerine ibraz etme zorunluluğu bulunuyor.

Daha önce virüse yakalanmış olan kişilerin ise uçuştan önceki 90 gün içinde corona virüsten iyileştiklerine dair belgeyi sunmaları gerekiyor.

ALMANYA’YA GİDECEK KİŞİLERDEN 3 FARKLI TEST SONUCU İSTENİYOR

Almanya’ya gidecek yolcuların ise negatif PCR’ın yanı sıra iki test sonucu daha sunması gerekiyor.

ÇİN, NÜKLEİK ASİT TESTİ İSTİYOR

Corona virüs salgınının başladığı ülke olan Çin ise yurtdışından ülkeye yolcuların sıkı denetimden geçirmek için önlemleri artırdı. Çin’e gitmek isteyen yolculara, uçuştan önceki 3 gün içerisinde yurtdışındaki Çin Halk Cumhuriyeti misyonlarının uygun gördüğü kurumlarda nükleik asit testi yaptırma zorunluluğu getirildi.

Çinli vatandaşların ise “WeChat” isimli uygulama üzerinden gerekli onayı almaları, yabancı yolcuların ise uçuş öncesinde bir sağlık durumu beyannamesi almak için negatif test sonuçlarıyla birlikte bulundukları ülkelerdeki Çin Halk Cumhuriyeti misyonlarına başvurmaları zorunluluğu bulunuyor. Yolcular ayrıca uçuştan önceki 48 saat içerisinde nükleik asit testinin yanı sıra IgM antikor testi (serum IgM antibody test) yaptırmaları isteniyor.

Yolcular ülkeye girişte ve dönüşte Çin Halk Cumhuriyeti makamlarınca gösterilen otellerde, kendi bütçeleriyle 7 günü Çin yerel makamları tarafından belirlenen pandemi otelleri/merkezlerinde; 7 günü tercihen 5’inci günde yapılan testin negatif çıkması halinde ev karantinası olacak şekilde, 14 gün zorunlu karantinaya giriyor. Karantina süresi sonunda PCR testi tekrarlanıyor. Yolcular, Çin’e varışları akabinde en az 3 nükleik asit testine tabi tutulurken, yolcular karantinaya ilaveten 7 gün daha tıbbi müşahedede tutuluyor.